Trening strogosti na Elonu Musku

Objavljanje sporočil Hamasovih teroristov, pozivi k uničenju Izraela, prikazovanje ponarejenih posnetkov – vse to je po začetku nove vojne na Bližnjem vzhodu postalo del vsakdana na omrežju X, ki je bilo kot fronta propagande in zavajanja. V Bruslju, kjer so si zadnjih nekaj let kar intenzivno prizadevali, da bi na spletu vsaj v EU naredili nekaj več reda, so se hitro začeli zmrdovati.

K številnim sumom je pripomogel sam lastnik. Eden od očitkov Musku je, da je po Hamasovem napadu priporočil spremljanje dveh virov, ki sta že v preteklosti širila napačne informacije. Z njegovon logiko svobode govora je platforma postala še bolj ranljiva, saj so padle številne prej postavljene omejitve. Tako ga lahko različni akterji še bolj zlorabljajo za širjenje svojih dezinformacij.