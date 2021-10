Trst desni, vse drugo levi sredini

V nadaljevanju preberite:

Tudi Italija se spreminja, ugotavljajo v Rimu po preštetih glasovih drugega kroga lokalnih volitev v nekaterih posebej pomembnih mestih. Volilna udeležba še nikoli ni bila tako nizka, le 44-odstotna, zmagali so tisti, ki so prepričali svoje volivce, da so šli na volišča. Osem mest je v drugem krogu nepričakovano šlo levi sredini, samo dve desnici. Med tistimi, kjer bo zadnja vladala še naprej, je Trst, rekordno četrto zmago je zabeležil dosedanji župan Roberto Dipiazza iz Berlusconijeve stranke Naprej, Italija, ki se ni uveljavila nikjer drugje. Me poraženci nosi zastavo zdesetkano Gibanje Pet zvezd.

Gibanje, ki je še lani vodilo rimsko vlado, je skoraj izginilo s prizorišča v Rimu in Torinu, ki ju je zmagovito zavzelo na prejšnjih volitvah. V piemontski prestolnici so privrženci komika Beppeja Grilla z županjo Chiaro Appendino pred petimi leti dobili 108.000 glasov, na evropskih volitvah pred dvema letoma pol manj, v ponedeljek so jih našteli samo 24.000, osem odstotkov za doslej vladajočo stranko pomeni pravi Caporetto, popoln polom.