Trump na srečanju z Zelenskim znova obljubil končanje vojne v Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes v New Yorku srečal z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je dejal, da je čas za končanje vojne v Ukrajini. Pri tem se je zavezal, da bo rešil konflikt v Ukrajini v primeru zmage na ameriških predsedniških volitvah novembra.

Zelenski in Trump sta se srečala v nebotičniku Trump Tower v New Yorku, kjer sta po pogovorih stopila pred novinarje. Republikanski predsedniški kandidat je obljubil, da bo dosegel mir, če bo dobil drugi mandat v Beli hiši.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

»Ta vojna se ne bi smela nikoli zgoditi, vendar jo bomo rešili,« je zatrdil Trump. »Nekoč se mora končati. Končati se mora,« je dodal. Konflikt je označil za zapleteno uganko in pozval k poštenemu dogovoru za vse, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zelenski pa je pred pogovori ocenil, da imata s Trumpom skupno stališče, da je treba vojno v Ukrajini ustaviti in da ruski predsednik Vladimir Putin ne more zmagati.

Do njunega srečanja je prišlo v času, ko se v Kijevu porajajo skrbi, da bi se lahko v primeru zmage Trumpa na volitvah vojaška podpora ZDA Ukrajini zmanjšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski in Trump sta se nazadnje na štiri oči sestala pred približno petimi leti, pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022.

Zelenski, ki se mudi na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku, se je v četrtek v Beli hiši sešel z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in predsedniško kandidatko demokratov Kamalo Harris, mediji pa so ugibali, da se s Trumpom morda sploh ne bosta srečala, saj sta drug drugemu ta teden namenila kar nekaj kritik.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Zelenski naj bi užalil Trumpa z izjavami za ameriško revijo The New Yorker, da republikanski predsedniški kandidat pravzaprav ne ve, kako končati vojno v Ukrajini. Trump je v začetku septembra zatrdil, da ima načrt za končanje vojne, vendar ga ne bo razkril, če ne bo zmagal na volitvah. Večkrat je tudi dejal, da bo vojno med Moskvo in Kijevom rešil v 24 urah, a ni nikoli pojasnil, kako.

Trump, ki je bil v zadnjih mesecih kritičen do podpore Washingtona Kijevu, je nato v sredo očital Zelenskemu, da noče skleniti dogovora za končanje vojne z Rusijo.

»Še naprej dajemo milijarde dolarjev človeku, ki noče skleniti dogovora, Zelenskemu,« je dejal na predvolilnem zborovanju v Severni Karolini. »Vsakič, ko je prišel v našo državo, je odšel s 60 milijardami dolarjev,« je dodal in ukrajinskega predsednika označil za verjetno najboljšega prodajalca na svetu.