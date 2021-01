Bolšji trg v Beli hiši: Trump pomilostil 73 oseb, tudi Bannona

Steve Bannon je nekdanji svetovalec v Beli hiši. FOTO: Jim Watson/Afp



Bolšji trg v Beli hiši

Ameriški predsednikje tik pred zaprisego novega predsednika pomilostil nekdanjega svetovalca v Beli hiši Steva Bannona v okviru pomilostitev in premestitev na zadnji »delovni« dan, poroča Reuters. Sebe, družinskih članov in odvetnika, ki je bil v ospredju prizadevanj za razveljavitev rezultatov novembrskih predsedniških volitev, ne namerava pomilostiti.Še pred tem je poleg okrog 70 drugih oseb pomilostil med drugim raperjain, ki so ju sodno preganjali zaradi prekrškov v povezavi z orožjem, pa tudi nekdanjega župana Detroita. Ta je zaradi korupcije služil 28-letno zaporno kazen. Še 70 drugim zapornikom pa je znižal kazen, so zapisali pri BBC. Pomilostitve, preden odhajajoči predsednik zapusti stolček, so sicer običajne.Trump bo Belo hišo zapustil danes, ko zapriseže novoizvoljeni predsednik. Bannon je bil eden ključnih svetovalcev v predsedniški tekmi leta 2016, ko se je Trump pomeril z demokratsko protikandidatko. Političnega stratega so lani ovadili zaradi škandala z gradnjo zidu na meji z Mehiko. Bannon naj bi si iz sredstev, namenjenih za gradnjo, namreč jemal visoke zneske in jih porabljal za zasebne namene.Prevaranih je bilo na tisoče donatorjev, ki jim je bilo obljubljeno, da bo ves zbrani denar uporabljen za kontroverzni projekt predsednika Donalda Trumpa, čeprav je bil znaten delež zbranih 25 milijonov dolarjev, kolikor so prispevali, porabljen za luksuz in razkošje, v katerem so uživali Bannon in drugi ustanovitelji kampanje sklada, imenovane Gradimo zid (We Build the Wall). Krivde sicer ni priznal.V Beli hiši so v izjavi za javnost zapisali, da je bil Bannon »pomemben vodja konservativnega gibanja in znan po svoji politični pronocljivosti«. Tožilci naj bi ga, kot piše v sporočilu, »zasledovali z obtožbami, povezanimi z goljufijo, ki je bila posledica njegovega sodelovanja v političnem projektu«.Administracija Bele hiše je Trumpu odsvetovala pomilostitev Steva Bannona. Potem, ko je Trump na vse načine poskušal doseči razveljavitev volitev, sta se z Bannonom spet zbližala, pred tem se je predsednik od nekdanjega svetovalca precej distanciral. 67-letni Bannon je zadnji Trumpov prepoznavni politični zaveznik, ki je prišel do pomilostitve. Trump predsedniška pooblastila pogosto uporabi za nagrajevanje zvestih zaveznikov in kaznovanje nasprotnikov, še piše Reuters.Tako je pomilostil nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost, ki je FBI lagal o pogovoru Trumpa z nekdanjim ruskim veleposlanikom. Kazen je znižal tudi, obsojenemu zaradi laganja kongresu med preiskavo o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016.38-letni glasbenik Lil Wayne je decembra lani priznal krivdo zaradi nezakonitega posedovanja strelnega orožja, grozilo mu je do 10 let zapora. Bil je glasen zagovornik Trumpovih prizadevanj za reformo kazenskega pravosodja. 23-letni Kodak Black, ki se je rodil kot, sedi v zveznem zaporu zaradi lažne izjave, s katero je poskušal kupiti strelno orožje.Na pomilostitev naj več ne bi smela računati ustanovitelj WikiLeaksain nekdanji sodelavec Agencije za nacionalno varnost (NSA), poroča STA. Ameriški komentatorji se zgražajo nad procesom pomilostitev v Trumpovi vladi in poročajo o neke vrste bolšjem trgu, kjer odvetnik Rudy Giuliani in drugi od kriminalcev za dobro besedo pri Trumpu zahtevajo visoke honorarje.​Donald Trump je v torek zvečer objavil videoposnetek, v katerem hvali dosežke svojega štiriletnega mandata in želi srečo novi vladi, vendar svojega naslednika Josepha Bidna ne omenja. Trump, ki se ne bo udeležil Bidnove inavguracije, bo danes odpotoval na Florido.