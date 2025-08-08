Trump nad mladoletnike pošilja zvezne policiste

Ameriški predsednik Donald Trump namerava na ulice prestolnice Washington poslati zvezne policiste, ki bodo skrbeli za varnost državljanov, potem ko je v zadnjem času prišlo do več nasilnih izgredov tolp mladoletnikov, poročajo ameriški mediji.

»Prebivalci prestolnice lahko od danes pričakujejo večjo prisotnost zveznih policistov,« je za New York Post potrdil neimenovani predstavnik ameriške vlade. Po ulicah prestolnice bo patruljirala nacionalna garda, pa tudi agenti FBI in ministrstva za domovinsko varnost, poroča televizijska mreža CNN.

Posebna zvezna upravna enota Washington DC ima svojo policijo, vendar pa jo vodi demokratska županja Muriel Bowser in Trump trdi, da ni dovolj učinkovita v boju proti kriminalu.

Trumpovo ogorčenje je naraslo, potem ko je topa mladoletnikov surovo pretepla uslužbenca zloglasnega urada za vladno učinkovitost (Doge) Edwarda Coristineja, ki ga poznajo pod vzdevkom »Velika jajca«.

Coristine je posredoval v nedeljo zgodaj zjutraj, ko je tolpa v območju Dupont Circla napadla žensko in ji skušala ukrasti avtomobil. Preteplo ga je okrog deset mladoletnikov.

Fotografijo okrvavljenega 19-letnega Coristineja z modricami sta na družbenih medijih objavila tako Trump kot tudi nekdanji vodja urada Doge Elon Musk.

Trump je že 28. marca podpisal izvršni ukaz, s katerim je ustanovil posebno delovno skupino za boj proti kriminalu in zmanjšanje nezakonitega priseljevanja v Washington.

V zadnje času so v prestolnici pogosti napadi mladoletnih skupin in županja je uvedla policijsko uro za mlajše od 18 let, kar pa ni pomagalo. Trump je v torek zagrozil z zveznim prevzemom prestolnice, mestne uradnike pa pozval, naj začnejo starejše od 14 let za nasilna dejanja kazensko preganjati kot odrasle, poroča New York Post.