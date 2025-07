Trumpov veliki čudoviti uspeh in vojna z Muskom

Manj kot pol leta po ponovnem nastopu v Beli hiši je predsednik Donald Trump dobil pomembno bitko za svojo vizijo ZDA. Senat je sprejel t. i. veliki čudoviti zakon (One Big Beautiful Bill), v katerem so opredeljene njegove gospodarske in druge prioritete. BBB, kot ga imenujejo, mora dobiti še zadnje soglasje predstavniškega doma, republikanski prvak pa je že zadal smrtni udarec karieri upornih kongresnikov – in načetemu prijateljstvu z najbogatejšim zemljanom Elonom Muskom.

Trump je poravnavo novih proračunskih predlogov s prejšnjimi imenoval veliki čudoviti zakon, ki bo podaljšal nižanje davkov iz njegovega prvega mandata ter dodal številna nova davčna nižanja za upokojence, zaposlene v gostinstvu ter male poslovneže. Olajšal bo obračun z nezakonitim priseljevanjem ter zmanjšal sredstva za organizacijo, ki pomaga pri umetnih prekinitvah nosečnosti, ameriškim novorojenčkom naj bi pomagal pri varčevanju, vsem drugim pri pridobivanju sredstev za izobraževanje.

Skupaj z drugimi ukrepi, kot so kazenske carine proti drugim državam, naj bi BBB sčasoma znižal rekordni državni dolg. Vendar je Trump kljub temu predvidel povišanje meje zadolževanja za tisoče milijard dolarjev in njegov nekdanji politični partner Elon Musk ga je obtožil mastne prašičje pojedine PPP (Porky Pig Party).

Muskova alternativa

Najbogatejši zemljan je na družbenem omrežju x napovedal novo politično stranko – alternativo »demokratsko-republikanski enostranki«, ki ji bo mar za ljudi. Trump pa meni, da je od njegove vizije gospodarskega in drugega razvoja odvisna prihodnost ZDA, in odločno obračunava z nasprotniki. Nekdanjemu političnemu sopotniku, očetu komercialne uporabe električnih avtomobilov, zasebnih vesoljskih poletov, satelitskega interneta in še česa, je prikrito zagrozil z »zaprtjem trgovine«. »Mogoče bi si lahko to pogledal Doge, prihranili bi lahko veliko denarja,« je Trump na svojem družbenem omrežju truth social udrihal po subvencijah za električne avtomobile. Urad za vladno učinkovitost (Doge) je do nedavnega vodil sam Musk.

Elon Musk zaradi ameriškega zadolževanja napoveduje svojo stranko. Foto: Nathan Howard/Reuters

Razpoke s Trumpom so se kazale že ob njegovem majskem odstopu. »Elon je najbrž dobil več subvencij od kateregakoli človeka v zgodovini in brez tega bi moral najbrž zapreti trgovino ter se vrniti v Južno Afriko,« je predsednik dregnil še globlje. To je bila resna prikrita grožnja izumitelju in poslovnežu, ki se je z vso silo in vsem svojim denarjem postavil na Trumpovo stran po poskusu atentata v pensilvanskem Butlerju julija lani. Musk afriško domovino obtožuje genocida nad belci.

Odločilni glas podpredsednika

Republikanski prvak je ostro prijel tudi kongresnike, ki so nasprotovali proračunski poravnavi. Dvigu že zdaj rekordne meje zadolževanja je nasprotoval tudi predstavnik iz Kentuckyja Thomas Massie, ki mu je Trump zagrozil s podporo njegovim tekmecem. Predsednik hoče tudi sredstva za ostrejši obračun z nezakonitim priseljevanjem, ki je po njegovih statistikah pod prejšnjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom v ZDA pripeljal 20 milijonov ljudi z vsega sveta. Verjame, da so si demokrati želeli uvoziti volivce, in se jih hoče znebiti za vsako ceno.

Senatno glasovanje o t.i.velikem čudovitem zakonu je odločil podpredsednik J.D.Vance. Foto: Al Drago Getty Images Via Afp

Številni Američani se vendarle obotavljajo pred udarci po nezakonitih prišlekih. Delno tudi iz proceduralnih razlogov je v senatu padla prepoved zdravstvenega zavarovanja ­Medicaid celo za kriminalno ­obsojene. Republikanski senator iz Severne Karoline Thom Tillis, ki je nasprotoval zahtevam, da je delo ali iskanje dela pogoj za zdravstveno zavarovanje za revne, je za prihodnje leto napovedal politično upokojitev. Za gibanje Naredimo Ameriko spet veliko so Trumpovi nasprotniki republikanci le po imenu, odločilni glas za veliki čudoviti zakon pa je vendarle dal podpredsednik J. D. Vance.

Še skozi predstavniški dom

Demokrati, ki si še niso opomogli po novembrskem porazu, kljub vsemu upajo na resne republikanske razkole. Doslej so bili zaradi pomika k skrajni levici sami na tapeti, še posebej z odkrito socialističnim in muslimanskim kandidatom za župana New Yorka Zohranom ­Mamdanijem. Vse bo odvisno od uresničitve Trumpove vizije Najprej Amerika. Predsednik je senatno soglasje z njegovim proračunom dočakal v floridskem centru za zadrževanje ilegalnih priseljencev, zaradi divjih zverin v okoliških močvirjih imenovanem aligatorski Alcatraz.

Aligator v bližini novega floridskega centra za zadrževanje ilegalnih migrantov, imenovanega aligatorski Alcatraz. Foto: Giorgio Viera/Afp

Nasprotniki ga raje imenujejo aligatorski Auschwitz. Udarec zaradi nasprotovanja prvemu republikancu pa je v torek dobil tudi Musk, delnice njegovega podjetja Tesla so globoko padle. Na omrežju x je kljub temu napovedal uničenje milijonov delovnih mest in neznansko strateško škodo za »našo državo«.

Doslej se še niso izpolnile katastrofalne napovedi ekonomistov. Življenjski stroški v ZDA padajo, Trump hvali vračanje proizvodnje domov ter dotok sredstev v proračun zaradi carin. Prejšnji teden je poleg zunanjepolitičnih uspehov slavil vrhovno sodno klofuto zveznim sodnikom, ki so ga doslej ovirali pri delu. BBB, ki mora še enkrat skozi predstavniški dom, hoče na svoji mizi do ameriškega dneva neodvisnosti 4. julija, senatni uspeh pa ni slavil značilno glasno. Tudi nekateri republikanski senatorji upajo, da bo predstavniški dom še zapletel njegov sprejem.