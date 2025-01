Trump ne izključuje vojaške sile za prevzem Panamskega kanala in Grenlandije

Prihodnji predsednik ZDA Donald Trump ne izključuje vojaške sile za prevzem nadzora na Panamskim kanalom in Grenlandijo ter hoče Mehiški zaliv preimenovati v ameriškega. Divja tiskovna konferenca v njegovem floridskem domovanju Mar-a-Lago bo še bolj zaskrbela sosede ZDA in tudi druge države.

78-letni prejšnji in prihodnji predsednik ZDA ni izbiral besed ne pri domačih niti pri svetovnih dogajanjih. Posebnega tožilca Jacka Smitha, ki je proti njemu sprožil več procesov, je označil za norca, ki bi usmrtil vse, z ostrimi besedami se je lotil okoljevarstvene politike svojega demokratskega predhodnika Joeja Bidna. Ta je tik pred odhodom iz Bele hiše prepovedal več vrst grelcev na zemeljski plin, za Trumpa pa so problematični električni grelci in vetrnice, ki ubijajo kite.

Skorajšnji prvak ZDA je po svoji selitvi v Belo hišo svoji državi obljubil zlato obdobje in vzpon kot z raketo, nič dobrega pa ne kaže nekaterim sosedam. Panamski kanal, ki ga je tej državi predal nedavno umrli demokratski predsednik Jimmy Carter, je po njegovem prepričanju bistvenega pomena za ZDA, zdaj naj bi z njim upravljala Kitajska. »Zlorabili so darilo!« Spomnil je, da so med gradnjo, ki bi v današnji valuti stala tisoč milijard dolarjev, izgubili 38 tisoč ljudi, predaja kanala Panami je bila po njegovem grozna stvar.

Danski kralj Frederik, na fotografiji s kraljico Mary, poudarja državno celovitost. FOTO: Keld Navntoft Via Reuters

Grenlandijo naj bi ZDA potrebovale za svojo varnost, meni prihodnji predsednik ZDA. Podvomil je celo, da ima Danska legalno pravico in interes do tega ozemlja, če ga bo poskušala obdržati, pa je omenjal visoke kazenske carine. S temi je zaradi dovoljevanja množičnega priseljevanja v ZDA ponovno zagrozil tudi Kanadi in Mehiki.

Grenlandijo je pravkar obiskal Trumpov sin Don mlajši, ki pa je ob prihodu poudaril, da je ne namerava kupiti. Danski kralj Frederik je v poudarek državne enotnosti z Grenlandijo in njenimi okrog 57 tisoč prebivalci spremenil grb in tudi grenlandski premier Múte Egede je že konec decembra poudaril, da niso na prodajo: »Grenlandija je naša!« V preteklosti pa je že pozival k samostojnosti Grenlandije in je tudi decembra govoril o dolgem boju za svobodo.