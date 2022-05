Trump po pokolu: Obstoj zla v našem svetu ni razlog za razorožitev državljanov

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je po torkovem strelskem pohodu v teksaški šoli, kjer je napadalec ubil 19 učencev in dva učitelja, pozval k več orožja v šolah. »Obstoj zla je eden najboljših razlogov za oborožitev državljanov, ki spoštujejo zakone,« je dejal v petek na letni konvenciji Nacionalne orožarske zveze (NRA). Trump se je obregnil ob »groteskna prizadevanja« za nadzor nad prodajo orožja in demokrate obtožil, da politizirajo streljanje na šoli v mestu Uvalde v Teksasu.

Po njegovih besedah politika nadzora nad orožjem ne bi storila »popolnoma ničesar«, da bi preprečili torkov strelski pohod 18-letnika z zakonito kupljenim orožjem. Oborožene varnostne sile in učitelji bi lahko preprečili grozljiva dejanja, je prepričan Trump. Trump je na začetku govora na konvenciji NRA v Houstonu prebral imena 19 otrok in dveh učiteljic, ki jih je ustrelil Salvador Ramos. Pozval je k uvedbi detektorjev kovin in oboroženim varnostnim službam v vseh šolah v ZDA.

Z »novimi tehnologijami« je po njegovem treba zagotoviti, da nepooblaščena oseba ne more vstopiti v šolo z orožjem. Učiteljem, ki so za to usposobljeni, bi moralo biti dovoljeno nositi orožje, je dejal Trump. »Ni bolj vabljivega znaka za množičnega morilca kot znak, ki označuje območje brez orožja,« je dejal in dodal, da so to »najnevarnejši kraji«.

Po poročanju medijev je pred prizoriščem letnega kongresa NRA več tisoč ljudi protestiralo proti nasilju z orožjem in NRA. FOTO: Veronica Cardenas/Reuters

Trump je vso krivdo pripisal strelčevemu duševnemu zdravju in zanemaril vlogo orožja pri streljanju. »Pošast, ki je zagrešila ta zločin, je čisto zlo, čista krutost, čisto sovraštvo,« je dejal. »Obstoj zla v našem svetu ni razlog za razorožitev državljanov, ki spoštujejo zakone. Obstoj zla je eden najboljših razlogov za oborožitev državljanov, ki spoštujejo zakone,« je zatrdil.

Letni kongres NRA se je v Houstonu začel tri dni po pokolu, ki se je zgodil v približno 450 kilometrov oddaljenem mestu Uvalde. Nekateri politiki in glasbeniki so odpovedali udeležbo na dogodku. Po poročanju medijev je pred prizoriščem dogodka več tisoč ljudi protestiralo proti nasilju z orožjem in NRA.