Trump se lahko vrne na twitter

Novi lastnik Twitterja Elon Musk po skoraj dveh letih na družbeno omrežje vrača nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Na poziv južnoafriško-kanadsko-ameriškega poslovneža in izumitelja je o tem glasovalo petnajst milijonov uporabnikov in 51,8 odstotka jih je bilo za.

»Vox Populi, Vox Dei,« je Musk z latinsko frazo za glas ljudstva kot božji glas naznanil odločitev, potem ko so Trumpa pod prejšnjim lastnikom Jackom Dorseyem sneli tudi s tega družbenega omrežja po vdoru njegovih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega naslednika Joeja Bidna. Republikanski prvak je medtem ustanovil svoje lastno družbeno omrežje Truth Social in že izjavil, da ne vidi razloga za vrnitev na twitter.

Novi lastnik Elon Musk je organiziral glasovanje, ki se ga je udeležilo 15 milijonov uporabnikov. Foto Nicholas Kamm/Afp

V času zaprtja računa pa je imel skoraj 90 milijonov privržencev in odločitev za odstranitev predsednika države, medtem ko so iranskim ajatolam dovoljevali klicanje k uničenju Izraela, je vzbudila veliko prepirov o svobodi govora v ZDA. Tudi Elon Musk je med tistimi, ki kritizirajo zatiranje konservativnih glasov na družbenih omrežjih, in kot najbogatejši zemljan je prešel od besed k dejanjem. Za 44 milijard dolarjev je kupil Twitter, ki ga zdaj hoče preurediti v sodobni mestni trg za razprave o vseh pomembnih družbenih vprašanjih.

Težko je napovedovati, če se mu bo poslanstvo iizplačalo in sem ves gigantski posel: če so eni prepričani, da rešuje demokracijo, se mnogi drugi sami umikajo s twitterja. Musk je že napovedal spoštovanje zakonov in med drugim na svoje družbeno omrežje ne bo dovolil konservativnemu komentatorju Alexu Jonesu, ki je zanikal nekatere množične pokole in podpira številne druge ameriške teorije zarote. Stari Twitter pa je skupaj s Facebookom in nekaterimi drugimi cenzuriral poročanja o poslih Bidnovega sina Hunterja v Ukrajini, Kitajski in drugod, pa čeprav je že pred zadnjimi predsedniškimi volitvami o tem potekala kazenska preiskava, ter s tem morda vplival na Trumpov poraz.

Nekdanji kongresnik in upravitelj Trumpovega družbenega omrežja Devin Nunes predlaga korenito preiskavo vsega ministrstva za pravosodje in obveščevalnih služb. Foto Pool Reuters

Zlobneži pripominjajo, da si je Trump najbolj škodoval sam s twitterskimi zmerjanji na vse strani, prvi republikanec pa verjame, da so mu bile volitve 2020 ukradene, in je že naznanil ponovno predsedniško kandidaturo. Demokratski pravosodni minister Merrick Garland je kmalu zatem napovedal ponovno posebno preiskavo zaradi dogodkov 6. januarja lani in domnevne odtujitve tajnih dokumentov po odhodu iz Bele hiše. Upravitelj Trumpovega družbenega omrežja in nekdanji kongresnik Devin Nunes tudi zato zahteva pretres vsega pravosodnega ministrstva in obveščevalnih agencij v slogu komisije, ki je preiskovala teroristične napade z 11. septembra 2001.