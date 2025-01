Trump sestavlja štirioglato kroglo, ki se ne more iziti

V ponedeljek je v Washingtonu potekala inavguracija novega predsednika ZDA Donalda Trumpa, na kateri je bila prisotna »pisana paleta gostov. V prve vrste je postavil tehnološke fevdalce, kot so Musk, Zuckerberg in Bezos«, je dogajanja opisal Ali Žerdin.

Janez Markeš inavguracije, kljub večkratnim poskusom, ni mogel gledati. »Vprašal sem se, če bi bilo lažje gledati, če bi to režirala Leni Riefenstahl?« je pojasnil. Trdijo namreč, da je prišel predsednik, ki bo ukinil cenzuro, obenem pa snubi tehnološke monopoliste, da bo dobesedno cenzuriral in usmerjal informacije, je dogajanje opisal Markeš. Vulgarnosti in neverodostojnost informacij bodo dovoljene, ne bo pa se smelo objaviti podatkov o tem, kar se dogaja. To že vidimo celo na slovenskih omrežjih, »če nekdo samo omeni nekaj v zvezi z Gazo, se mu pojavi prepoved,« opaža Markeš, ki meni, da nas je dogajanje v Gazi naučilo, kakšna bo cenzura v prihodnosti.

»Trump je interesanten preprosto zato, ker mirno lahko ocenimo, da gre za zlom civilizacije,« je prepričan Markeš. Da pokliče dansko predsednico vlade in ji reče, da hoče Grenlandijo, da z odlokom preimenuje Mehiški zaliv v Ameriškega, da se zlaže, da ameriške ladje skozi Panamski prekop pljujejo pod nepoštenimi pogoji, so vse stvari, ki bi nas morale zelo skrbeti, je naštel. »Res pa je, da je pod Bidnom izgledalo, da nam ni treba skrbeti, vmes pa se je svet postavil na glavo«, je povzel.

»Trump v bistvu sestavlja štirioglato kroglo, ki se ne more iziti: Želi močan ameriški dolar, hkrati pa cvetočo zunanjo trgovino, to ne gre skupaj,« je dogajanje opisal Markeš, ki meni, da ima Trump še mnogo takšnih paradoksalnih zahtev, »ki so v bistvu spričevalo patološkega narcisa. On je patološka oseba.« Grozno mu je bilo gledati zlasti, kako so ga poveličevali slovenski mediji, čeprav je navaden »barbar in nevzgojenec«.

Žerdin meni, da je vendarle Trump zaslužen za premirje v Gazi, saj je v to prisilil izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja. Markeš meni, da je uspešen ravno zato, ker je narcis. »Netanjahu dobesedno - ni v lepi slovenščini rečeno - ni šljivil Bidna, preprosto je rekel, da je izraelski nacionalni interes nad ameriškim. Naj to reče Trumpu, če upa,« je dejal Markeš, ki priznava, da je Trump učinkovit politik.

Kljub temu »gremo v izredno temne čase in jaz se sploh ne bi izogibal raznim analogijam«. Trumpova retorika je Hitlerjeva retorika, je sklenil Markeš. Pa vendar, kljub grozeči možnosti uničenja sveta z jedrskim orožjem, Trump za zdaj deluje kot mirotvorec, saj končuje vojno v Gazi in Ukrajini, sta protislovnost dogajanja povzela Delova komentatorja.