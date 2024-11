Markeš: Trump je uspel razgaliti bedo sodobne svetovne demokracije

V tokratni epizodi podkasta Od srede do srede sta Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš komentirala rezultate ameriških volitev, takoj, ko so bili ti dovolj jasni. Kot je v uvodu povedal Žerdin, je presenetljivo to, da so bili rezultati jasni dosti hitro – sploh v primerjavi z volitvami pred štirimi leti. »Javnomnenjske ankete so bile tokrat zelo izenačene, a dejanski rezultati: tako po elektorskih glasovih kot po odstotkih v celotnem merilu ZDA kažejo na prepričljivo zmago Donalda Trumpa.«

Markeš je najprej pojasnil, da je ves čas, ko je bil v igri za predsedniški stolček na strani demokratov še Joe Biden, napovedoval Trumpovo zmago: »Potem pa sem mislil, da bo spontana racionalnost šla v korist Kamali Harris. Še dva dni nazaj sem bil prepričan, da bo zmagala ona. To se ni zgodilo, predvideval sem narobe. Treba se je vprašati, zakaj je tako?«

Kot je v kontekstu vojne v Gazi pojasnil Markeš, s perspektive Američana ti niso od nobenega kandidata dobili drugačnega pogleda na dogajanje v Gazi, kot ga narekuje judovski lobi. »Ta tema ni odločala, pa bi lahko, če bi se Kamala Harris nedvoumno postavila na stran človekovih pravic in proti genocidu. O tem sem prepričan. To ni odločalo. Zdi se, da je v Ameriki odločalo dejstvo, da se je v zadnjih, denimo petnajstih letih, za povprečnega Američana standard v ničemer ni popravil, nasprotno – v razmerju do bogatih ljudi, establishmenta se je celo poslabšal. Očitno je tu prevladala govorica, ki jo je Trump uspešno naslavljal: to je govorica do protesta proti obstoječim strukturam, ki so veljale za neki standard modernosti.«

Žerdin je dejal, da je bilo včeraj, ko je CNN začel objavljati prve rezultate volitev – ko so spraševali ljudi o splošnem občutku zadovoljstva z življenjem, – jasno, da so bili mnogi jezni, nezadovoljni. Že to je kazalo na to, kakšni bodo rezultati.

Janez Markeš ga je dopolnil, da je Trumpu uspelo razgaliti bedo sodobne svetovne demokracije, ki je v bistvu plutokracija: »Bedo je razgalil v njemu lastnem načinu: z zmerljivkami, s spuščanjem ravni debate.«