Trump: Večkrat sem govoril s Putinom, želi si končati vojno v Ukrajini

Donald Trump je v intervjuju za New York Post razkril, da je imel več telefonskih pogovorov z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Trump je poudaril, da ima dober odnos s Putinom in da si tudi on želi hitrega konca vojne v Ukrajini. »Vsak dan ljudje umirajo. Ta vojna je tako slaba. Želim končati to prekletstvo,« je dejal Trump. Kljub temu ni želel natančno razkriti, kolikokrat sta se s Putinom pogovarjala, saj je menil, da je bolje, da »tega ne pove.«

»Putin želi videti, da ljudje prenehajo umirati,« je dejal Trump. »Vsi ti mrtvi ljudje. Mladi, mladi, lepi ljudje. So kot vaši otroci, dva milijona njih – in to brez razloga.«

Trump je tudi izpostavil, da ima konkreten načrt za končanje vojne in želi hitro ukrepati, saj vsak dan umirajo ljudje. »Upam, da bo hitro.« Svojega svetovalca za nacionalno varnost, Mika Waltza, je pozval, naj začne organizirati srečanja, saj je prepričan, da nasprotna stran želi sodelovati. »Začnimo ta srečanja. Želijo se srečati. Vsak dan ljudje umirajo. Mladi čedni vojaki so ubiti. Mladi možje, kot moji sinovi. Na obeh straneh. Po celotnem bojišču,« je dejal Trump.

Kremeljski tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov ni mogel potrditi niti zanikati teh pogovorov, saj je poudaril, da komunikacija med Moskvo in Washingtonom poteka prek različnih kanalov. »Torej... lahko bi bilo nekaj, česar ne vem,« je dodal Peskov.

Trump je v intervjuju izrazil upanje, da se bo vojna v Ukrajini hitro končala. Preden je ponovno prevzel funkcijo predsednika, je obljubil, da bo konflikt končal v 24 urah po prevzemu položaja. Ob tem v intervjuju ni zamudil priložnosti, da ne bi povedal, da če bi leta 2022 on postal predsednik, se vojna ne bi začela. Svojega predhodnika Joe Bidna je označil za sramoto za državo.

Trump je tudi napovedal, da se bo verjetno srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v prihodnjem tednu in namignil, da načrtuje tudi nov pogovor s Putinom. Zelenski naj bi vodil ukrajinsko delegacijo na Münchenski varnostni konferenci, kjer bosta prisotna tudi podpredsednik ZDA JD Vance in posebni odposlanec za Ukrajino in Rusijo, Keith Kellogg, ne pa tudi Trump.

Ukrajinski predsednik Zelenski pravi, da si Putin želi neposrednih pogovorov s Trumpom, pri čemer bi izločil Kijev. To je v nasprotju s stališčem administracije predsednika Bidna, ki ponavlja Zelenskijevo zahtevo: »Nič o Ukrajini brez Ukrajine.«

»Ne smemo dovoliti, da kdo odloča namesto nas,« je Zelenski povedal za AP in dodal, da si Rusija prizadeva za »uničenje ukrajinske svobode in neodvisnosti.« Prepričan je, da krepi vojaško moč za nadaljevanje vojne proti Ukrajini. Ruskega predsednika Vladimirja Putina je obtožil, da se ne pripravlja na mirovna pogajanja, ampak na nadaljevanje vojne.

Kljub Trumpovim prizadevanjem za pogovore in hitro rešitev konflikta ostaja vprašanje, ali Putin resnično želi pogajanja. Skoraj tri leta po ruski invaziji na Ukrajino ruske sile napredujejo na bojišču, kar zmanjšuje motivacijo za pogajanja. Putin je bližje kot kdajkoli prej doseganju svojih ciljev v vojno utrujeni državi, z malo spodbudami za prihod na pogajalsko mizo, ne glede na to, koliko bi ga Trump lahko prepričeval ali grozil.

Donald Trump je medtem grozil z uvedbo tarif in znižanjem cen nafte, da bi prisilil Rusijo k pogajanjem. Trump verjame, da lahko s svojo pogajalsko spretnostjo doseže dogovor, vendar je vprašanje, ali ima Putin resnično interes za pogajanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil dvom, da Putin resnično želi pogajanja, in trdi, da ruski predsednik želi uničiti ukrajinsko neodvisnost in svobodo, navaja Euronews.