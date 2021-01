Napad na krhko ameriško demokracijo je Trumpov labodji spev

V nasilnem divjanju so umrle najmanj štiri osebe. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters



Napad na demokracijo

Napad na ameriški kongres, ki so ga izvedli podporniki predsednika, so obsodili številni domači in tuji politiki. V divjanju množice, ki je vdrla v Kapitol, so umrli najmanj štirje ljudje. Policija je aretirala vsaj 52 oseb. Trumpovi privrženci so zdivjali nad kongres, potem ko jih je predsednik pozval, naj gredo in odstranijo šibke kongresnike. Dodatno jih je znova podpihoval z lažnimi trditvami o ukradenih novembrskih volitvah.Na sredino dogajanje v ZDA se je na družbenem omrežju twitter odzval slovenski premier(novoizvoljenemu predsednikusicer še vedno ni čestital za zmago). V angleškem jeziku je zapisal: »Vsi bi morali biti zelo zaskrbljeni zaradi nasilja v Washingtonu. Upamo, da je ameriška demokracija odporna, globoko zakoreninjena in bo premagala to krizo. Demokracija predvideva miren protest, nasilje in grožnje s smrtjo s strani levih ali desnih so vedno napačne.« Gre pravzaprav za prepis tvita ameriškega republikanskega senatorjaSlovenski obrambni ministerje zapisal, da so »slike, ki prihajajo iz ZDA, globoko zaskrbljujoče. Takšni dogodki ogrožajo temeljne vrednote v celotnem demokratičnem svetu. Vsaka država, ki temelji na pravni državi, mora to načelo spoštovati. Verjamem, da bo novoizvoljeni predsednik Joe Biden povrnil vero v demokratični proces.« Zunanji ministerje v stalnem stiku s slovenskim veleposlanikom v ZDA: »Današnji prizori iz kongresne palače v Washingtonu so pretresljivi in nas glasno opominjajo, da je vsakršno nasilje popolnoma nesprejemljivo!«Podobne zapise o nesprejemljivosti nasilnih izgredov so poslali tudi predsednica Socialnih demokratov, predsednik državnega zbora, na nevarnost Trumpovih besed je opozorila evropska poslanka: »Še kako pomembno je, kaj človek spregovori v javnosti. Vsaka izgovorjena beseda ima svojo težo. Besede Trumpa so nevarne. Volitve v ZDA so bile demokratične in svobodne. Regularnost so potrdila tudi sodišča.«»Ker mu niso našli neobstoječih glasov, je našel razjarjeno in vandalsko množico. Žalostno in nevredno demokratične države,« je o Trumpu na twitterju zapisal evropski poslanec. Koordinator Leviceje prepričan, da je sredino dogajanje Trumpov labodji spev. Mesec ni bil presenečen nad nasilnimi protesti, saj jim je ameriški predsednik tlakoval pot vsa štiri leta svojega mandata.je zapisal, da so laži, polresnice, podtikanje in hujskanje vodili v sredine nasilne proteste in da se tudi Sloveniji ne piše nič dobrega, saj »slovensko vlado vodijo ljudje, ki v Trumpu vidijo vzornika«.Tudi politiki v ZDA so vsi po vrsti obsodili divjanje Trumpovih privržencev, napad na kongres sta med drugimi obsodila državni sekretar ZDAin nekdanji predsednik. Republikanski senatorje dogajanje v kongresu pripisal »ranjenemu ponosu sebičnega človeka in ogorčenju njegovih podpornikov, ki jih je namerno zavajal zadnja dva meseca«. »Tisti, ki še naprej podpirajo nevarno Trumpovo igro z nasprotovanjem legitimnim izidom volitev, bodo za vedno obveljali kot sokrivci za napad na našo demokracijo, ki nima primerjave,« je sporočil Romney.Kandidatka za predsednico ZDA na prejšnjih volitvahpa je zapisala, da so domači teroristi napadli temelj ameriške demokracije, in sicer miren prenos oblasti po svobodno izvedenih volitvah: »Ponovno moramo vzpostaviti pravno državo in jim odgovoriti. Demokracija je krhka. Naši voditelji morajo izpolniti svojo dolžnost in jo zaščititi.«Avstrijski premierje nasilje označil kot napad na demokracijo, francoski predsednikpa pozval, naj si ta dan zapomnimo za zmeraj. »Mi si ga bomo,« je še zapisal na twitterju. Predsednica evropske komisijese veseli sodelovanja z Joejem Bidnom, sama zaupa v ameriško demokracijo. Da je rezultate demokratično izvedenih volitev treba spoštovati, je bil jasen tudi generalni sekretar Nata, ki so ga prizori iz Washingtona šokirali.Prva dama ZDAse glede nasilja v Washingtonu še ni opredelila. Prav tako se nanj za zdaj ni odzval predsednik Republike Slovenije