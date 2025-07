Trumpove težave z zdravjem

79-letni ameriški predsednik Donald Trump trpi za oteklinami v gležnjih, ki jih povzroča bolezen ven na nogah, je sporočila predstavnica za tisk Bele hiše Karoline Leavitt. Javnost že nekaj časa opaža tudi prekrivanje delov njegove kože s pudrom, s čimer so poskušali prikriti otekline in črnice. Zdaj so priznali, da se je predsednik obrnil na zdravnika.

Roka, ki je vzbudila pozornost. Foto Nathan Howard Reuters

Trumpovi simptomi naj bi bili pogosti pri ljudeh, starejših od 70 let, ter še posebej pri takšnih, ki se pogosto rokujejo in uživajo aspirin. Predsednik je odličnega zdravja, je zaključila Leavittova, kar se po njenem vidi, saj dela cele dneve. Za več informacij o njegovem zdravju je novinarje napotila k Trumpovemu zdravniku.

Prejšnji demokratsk predsednik Joe Biden. Foto Alex Kormann Via Reuters

Prvi republikanec pogosto igra golf - in zatrjuje, da veliko bolj zdrav od 82-letnega predhodnika Joeja Bidna, ki je tarča kongresne preiskave. Republikanci se sprašujejo, ali je sploh opravljal svoje dolžnosti. Ugotovili so že podpisovanje dokumentov z avtomatskim podpisom tudi v času, ki je bil fizično v Beli hiši.

Predstavnica za tisk Karoline Leavitt. Foto Andrew Caballero-reynolds Afp

Republikanci zdravnika prejšnjega demokratskega predsednika obtožujejo prikrivanja pravega zdravstvenega stanja. Trump ga je v svojem značilnem slogu imenoval "gnilo truplo" in morda tudi zato razkriva svoje zdravstvene težave. Noče. da bi mu očitali njihovo prikrivanje.