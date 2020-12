Američani tik pred začetkom cepljenja proti covidu-19

Komisar FDA Stephen Hahn je bil deležen kritik zaradi počasnosti odločanja, a hoče z znanstvenimi ocenami pomiriti prebivalstvo. Foto Pool/Reuters

Dr. Anthony Fauci iz ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID. Foto Jim Watson/Afp

Washington – Svetovalno telo ameriške uprave za hrano in zdravila FDA je starejšim od šestnajstih let prižgalo zeleno luč za Pfizerjevo in Biontechovo cepivo proti covidu-19. Več kot teden dni po britanski in nekaj dni po kanadski odobritvi najhitreje razvitega cepiva zahodnega sveta lahko zdaj tudi Američani upajo na hiter začetek cepljenja.Po celodnevni četrtkovi razpravi neodvisnih strokovnjakov lahko Američani že v prihodnjih dneh pričakujejo tudi dejansko odobritev FDA, ki jo v nizkem startu čaka tako imenovana operacija Warp Speed predsednika Donalda Trumpa. Že vse od objave genske kode virusa so se skupaj z največjimi farmacevtskimi družbami pripravljali na ta trenutek, vse naj bi bilo pripravljeno za zahtevno razdeljevanje po vseh državi. To bo potekalo v dveh delih, saj sta za zaščito pred morilskim virusom potrebna dva odmerka. ​Najprej ju bodo deležni zdravstveni delavci in varovanci domov za ostarele, potem pa bo vsaka zvezna država postavljala svoje prioritete.Prihodnji teden bo enaka strokovna razprava potekala o cepivu Moderne iz Cambridgea v Massachusettsu, ki za hranjenje ne potrebuje tako ekstremno nizkih temperatur kot Pfizerjevo in Biontechovo. To cepivo že preizkušajo tudi na mladih med dvanajstim in sedemnajstim letom starosti, obe cepivi naj bi dobro zaščitili tudi starejše. Preizkušali pa ju še niso na nosečnicah, pa čeprav ne vidijo razlogov, zakaj ne bi pomagalo tudi tem.Pri Pfizerju in Moderni, prvi s sodelovanjem nemškega podjetja, so hitro rešili uganko novega koronavirusa, cepivo naj bi bilo varno in visoko učinkovito. Zdravniki opozarjajo na morebitne glavobole in bolečine v mišicah takoj po cepljenju, zaskrbljenost so povzročila britanska poročila o močnih alergičnih reakcijah pri peščici cepljenih. Stranski učinki pa naj bi trajali le dan ali dva, kar je najbrž majhna cena za zaščito pred čudnim virusom.Ta najbolj grozi starejšim in bolnim, pred njim pa vendarle ni imun nihče. Prvi ameriški imunolog dr. Anthony Fauci je povedal, da je virus kosil tudi v njegovi družini. Brat fanta njegove hčerke Alison je pri komaj 32-letih po okužbi doživel zaplete in umrl.