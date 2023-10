Tudi delni uradni izidi kažejo, da je Poljska pred menjavo oblasti

Štetje glasov po nedeljskih parlamentarnih volitvah na Poljskem še traja, a opozicija verjame, da bodo tudi končni uradni izidi potrdili, da se osemletna vladavina nacionalkonservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) približuje koncu. To so že sinoči napovedali rezultati vzporednega glasovanja, na podlagi katerih je vodja opozicijske Civilne koalicije (KO) in nekdanji premier Donald Tusk razglasil »zmago demokracije«.

Vladajoča stranka pod vodstvom Jarosława Kaczyńskega, pod katero je Poljska zaradi nazadovanja na področju vladavine prava postala ena najbolj problematičnih članic Evropske unije, bo volitve končala na prvem mestu, po vsem sodeč pa v parlamentu ne bo imela dovolj glasov za oblikovanje večinske vlade.

Po več kot 60 odstotkih preštetih glasovnic je PiS v nedeljo osvojila 38,3 odstotka glasov, liberalna Civilna koalicija (KO) pa se je s 27,8-odstotno podporo prebila na drugo mesto. Parlamentarni prag so presegle še tri stranke: desnosredinska Tretja pot s 14,4, Levica z 8,2 ter radikalno desna Konfederacija s 7,3 odstotka glasov.

Oblikovanje vlade se utegne zavleči

Kljub tako rekoč ničnim možnostim PiS za obstanek na oblasti bo ta po vsej verjetnosti še vedno poskušala oblikovati vlado. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Prihodnjo vlado bo tako po napovedih analitikov najverjetneje sestavilo Tuskovo opozicijsko zavezništvo, in sicer s pomočjo Tretje poti in Levice. Tudi če bi PiS vstopila v koalicijo z zadnjeuvrščeno stranko Konfederacija, s katero sta si ideološko najbližje, po dosedanjih izračunih ne bi uživala podpore večine od 460 poslancev, kolikor jih sedi v spodnjem domu poljskega parlamenta.

Kljub tako rekoč ničnim možnostim PiS za obstanek na oblasti bo poljski predsednik Andrzej Duda mandat za oblikovanje vlade najprej podelil zmagovalcem volitev, torej nekomu iz stranke, iz katere prihaja tudi sam, šele nato pa naj bi svojo priložnost dobila opozicija. Postopek sestavljanja prihodnje poljske vlade se zato utegne precej zavleči.