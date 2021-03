Tudi Nemčija, Francija in Italija prekinile cepljenje z AstraZeneco

Več evropskih držav, med njimi Irska in Nizozemska, so začasno ustavile cepljenje s cepivom AstraZenece. FOTO: Jens Schlueter/Afp

Seznam držav vse daljši

Doslej je več držav prekinilo cepljenje s cepivom AtraZeneca ali določeno serijo tega cepiva zaradi domnev, da povzroča krvne strdke in druge stranske učinke. Nemčija, Tajska, Norveška, Islandija, Bolgarija, Luksemburg, Estonija, Latvija in Litva so prekinili cepljenje. V Avstriji pa so doslej prekinili cepljenje z določeno serijo cepiva AstraZenece.

Svetovalna skupina za cepljenje v Sloveniji bo o cepivu AstraZenece razpravljala na torkovem dopoldanskem sestanku.

Johnson v bran cepivu AstraZenece

Potem ko se je Avstrija odločila za prekinitev cepljenja z eno serijo cepiva britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca, so ji sledile najprej Danska, Islandija, Bolgarija, Irska in Norveška, ki so začasno zaustavile cepljenje s cepivom omenjenega proizvajalca. Pojavile so se namreč skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov po cepljenju. Danes se je seznam evropskih držav še podaljšal, s cepljenjem z AstraZeneco so prekinile tudi Nemčija, Francija in Italija.Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjeje pred dnevi (11. marca) dejala, da pri nas ni nobenih zadržkov za cepljenje s cepivom AstraZenece. Minister za zdravje Janez Poklukar je v izjavi za javnost, ki so jo objavili na vladnem twitter profilu, povedal, da za zdaj svetovalna skupina ne razpolaga s poročili Evropske agencije za zdravila (Ema) ali AstraZenece, da bi zaznali neželeni učinek, zaradi katerega bi bilo potrebno prekiniti cepljenje z AstraZeneco v Sloveniji.»Eventi, ki so opisani v tujini, so v registru Eme vpisani z neko podobno verjetnostjo, kot se sicer dogajajo v splošni populaciji. To je podlaga, zaradi katere lahko verjamemo, da gre za naključja, ki pa jih je treba preveriti,« je pojasnil minister. Zatrdil je, da serije, ki jo je prejela Avstrija in zaradi katere je tudi zaustavila cepljenje, v Sloveniji nismo prejeli. Stranski učinki so po cepljenju pričakovani in praviloma po nekaj urah do enem dnevu izzvenijo, je še dodal minister za zdravje.Nemško ministrstvo za zdravje je danes sporočilo, da so se za začasno zaustavitev cepljenja z AstraZeneco odločili preventivno. Ministrstvo je v svoji odločitvi opozorilo na priporočilo inštituta za cepiva Paula Ehrlicha, da so potrebne dodatne raziskave cepiva tega proizvajalca. Dodali so, da bo Evropska agencija za zdravila Ema nato odločila, ali in kako bodo nove ugotovitve vplivale na odobritev cepiva. Več evropskih držav, med njimi Irska in Nizozemska, so začasno ustavile cepljenje s cepivom AstraZenece, ko so se pojavile skrbi glede morebitnega nastanka krvnih strdkov kot posledici cepljenja.BBC poroča, da se je v Evropski uniji in Veliki Britaniji približno 17 milijonov ljudi cepilo s cepivom AstraZenece, prejšnji teden pa so zabeležili nekaj manj kot 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, kar da je manj od pričakovanj med splošno populacijo. Nizozemska je cepljenje z AstraZeneco zaustavila do 29. marca, potem se bodo naprej odločali na podlagi novig podatkov.V Italiji in Franciji so cepljenje prekinili do odločitve Evropske agencije za zdravila Ema o varnosti omenjenega cepiva za cepljenje proti covidu-19. Ta naj bi bila predvidoma znana v torek popoldan. Francoski predsednikje sporočil, da je Francija začasno prekinila cepljenje s cepivom AstraZeneca do Emine odločitve. »Odločitev je bila sprejeta (....) o prekinitvi uporabe cepiva AstraZeneca kot previdnostni ukrep,« je na novinarski konferenci dejal francoski predsednik in hkrati izrazil upanje, da se bo cepljenje lahko hitro nadaljevalo po objavi Emine odločitve. Ob tem je Macron napovedal, da je Emino odločitev pričakovati v torek popoldan.Tudi italijanska agencija za zdravila (Aifa) je danes kot preventivni ukrep prekinila cepljenje s cepivom AstraZenece za vso državo. Ob tem so tudi v Rimu sporočili, da bodo skupaj še z nekaterimi drugimi državami počakali na Emino odločitev, ali je cepivo AstraZenece proti covidu-19 varno za cepljenje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri Aifi so ob tem poudarili, da zaenkrat niso potrdili vzorčne povezave med »hudimi neželenimi dogodki« in cepljenjem proti covidu-19. V Italiji so po cepljenju proti covidu-19 doslej zabeležili šest smrtnih primerov.V Piemontu, kjer so že v nedeljo po smrti učitelja klarineta prekinili cepljene s cepivom proti covidu-19 AstraZenece, so medtem pristojni organi zasegli odmerke cepiva iz serije, s katerim so cepili tudi omenjenega učitelja. Tožilstvo v kraju Biella pa je zaradi učiteljeve smrti sprožilo preiskavo.Britanski premierje zavrnil možnost, da bi Velika Britanija začasno prekinila cepljenje s cepivom proti covidu-19 družbe AstraZeneca, ki je bil razvit skupaj z oxfordsko univerzo. Zagotovil je, da je britanski regulator zdravil eden najstrožjih, in zato ne vidi razloga za prekinitev cepljenja.Johnson je pojasnil, da britanski regulator verjame, da so na Otoku odobrena cepiva zelo učinkovita in pomagajo pri zmanjševanju števila hospitalizacij zaradi covida-19, hudem poteku bolezni in smrtnosti. »Ostajamo zelo samozavestni glede programa in super je videti, kako hitro ga izvajajo po celi Veliki Britaniji,« je dodal o programu cepljenja.Znanstvenih dokazov, da bi bilo cepljenje neposredno povezano s pojavom krvnih strdkov, za zdaj sicer še ni. Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da med cepivom in povečanim tveganjem za razvoj krvnih strdkov ni povezave, še naprej pa opozarjajo na pomen nadaljevanja cepljenja proti covidu-19. Tudi Ema, ki izvaja pregled posameznih pojavov krvnih strdkov, pravi, da koristi cepiva še naprej pretehtajo tveganja. AstraZeneca je sporočila, da ni dokazov o povečanem tveganju za razvoj krvnih strdkov po cepljenju z njihovim cepivom.