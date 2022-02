Tudi Roman Abramovič ima portugalski potni list

V nadaljevanju preberite:

Zmaga socialistov premiera Antónia Coste na parlamentarnih volitvah konec januarja je bila gladka, a kaj, ko ni bilo vse regularno. Namesto da bi portugalska vlada prihodnji teden prisegla, bo moral del volilnega telesa – okoli 157.000 od vseh volivcev, ki živijo na tujem – 12. in 13. marca ponoviti glasovanje. Razlog? Ob oddaji glasu po pošti so pozabili priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, zaradi česar so, kot je zdaj razsodilo ustavno sodišče, številne glasovnice neveljavne.