Tudi tretje soočenje dobil Scholz

V nadaljevanju preberite:

Kako so se na zadnjem televizijskem soočenju pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji odrezali trije kanclerski kandidati in kaj kažejo javnomnenjske raziskave? Je SPD že zmagovalka, ali pa se lahko v slabem tednu pred volitvami zaradi veliko neopredeljenih volivcev še kaj spremeni? SPD in Zeleni se že vidijo v koaliciji in tako tudi nastopajo, CDU pa pošiljajo v opozicijo.