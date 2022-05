Tudi v burkiniju na javno kopališče

V nadaljevanju preberite:

Župan Grenobla, Éric Piolle iz stranke Evropa, ekologija, zeleni (EELV), se uvršča med progresivna imena francoskega političnega obnebja, napredna se mu zdi tudi zamisel, da se smejo muslimanke v mestnih bazenih kopati v burkiniju: tako normalno pomešane med druge kopalce. Toda islamska kopalna obleka, ki pokriva telo v celoti, od pete do vključno z glavo, vznemirja neredke rojake, niti Piollovi ekologisti nimajo o njej enotnega mnenja. O razvpiti opravi, zaradi katere je v Grenoblu v zadnjem času precej naelektreno, so nocoj glasovali v mestnem svetu: in jo na koncu z 29 glasovi za in 27 proti potrdili.