Tudi vatikanski božič bo drugačen

Odgovornost do ljudi

Papeževe redne tedenske molitve bodo med prazniki potekale za štirimi stenami. Foto Filippo Monteforte/AFP



Brez zadržkov

Frančišek se vse od izbruha pandemije izogiba neposrednim stikom z verniki. Ta teden je naredil izjemo pri dojenčku, ki so ga starši prinesli na njegovo avdienco. Foto Vincenzo Pinto/AFP

Čeprav si jemed eno svojih zadnjih avdienc v iztekajočem se letu zaželel božič, očiščen potrošništva, bo letošnji praznik predvsem očiščen stikov. Ti so za vatikanskimi zidovi zaradi nevarnosti širjenja virusa že tako zmanjšani na obvezni minimum, potrjena okužba dveh vplivnih kardinalov pa je samo še poudarila potrebo po pazljivosti.Omejeni obiski, spremenjeni urnik bogoslužij in Trg sv. Petra s slovensko božično jelko, a brez množic vernikov z vsega sveta; to je kratek povzetek tega, kako bo navzven videti pandemični vatikanski božič. Pandemiji covida-19 je uspelo na glavo obrniti celo tako zakoreninjeno tradicijo, ki spremlja praznovanje Jezusovega rojstva na sedežu Rimskokatoliške cerkve. Ta bo delil usodo Italije, kjer se bo javno življenje jutri za nekaj časa spet ustavilo. Tokrat predvsem preventivno, saj je zadnje, kar si italijanske oblasti želijo pred vstopom v novo leto, da bi bili prazniki uvod v tretji val okužb.Vodstvo Cerkve se v tem pogledu zaveda svoje odgovornosti. Tudi zato se je odločilo, da bo vse obrede in nagovore, ki ob koncu leta v Vatikan zvabijo največje število obiskovalcev, s prostega premaknilo v notranjost. Udeležba pri svetih mašah, tudi na današnji polnočnici, bo še dovoljena, a za omejeno število ljudi in v skladu z ukrepi, ki veljajo v Italiji. Cerkev bo po poročanju Reutersa tudi prilagodila urnik večernega bogoslužja, zato da se bodo lahko verniki v miru vrnili na domove pred začetkom policijske ure.Namesto z balkona bazilike sv. Petra bo papež Frančišek svojo tradicionalno božično poslanico ter blagoslov »mestu in svetu« podelil iz vatikanske apostolske palače. To bo že drugič v manj kot letu dni, ko blagoslova na Trgu sv. Petra ne bodo spremljale množice ljudi. Tudi zadnji, velikonočni urbi et orbi, ki so ga lahko ljudje spremljali samo po televizijskem, radijskem oziroma spletnem prenosu, je potekal v času ustavitve javnega življenja, med katero Italijani niso smeli zapuščati svojih domov.Bergoglio je takrat vernike izzval, naj se v teh težkih časih odrečejo indiferentnosti, razlikam in pozabljivosti in namesto virusa širijo predvsem upanje. Pričakovati je, da se bo med jutrišnjim nastopom ustavil pri podobnih temah in morda poudaril upanje, ki ga za svet predstavlja uspešen razvoj cepiva ter začetek cepljenja proti covidu-19.Vatikan se je ta teden odrekel vsakršnim moralnim zadržkom glede uporabe cepiv proti novemu koronavirusu, ki so jih znanstveniki razvili s pomočjo celičnih linij, odvzetih iz splavljenih človeških fetusov. Kot je v izjavi poudarila vatikanska kongregacija za nauk vere, uporaba takšnih cepiv z vidika Cerkve ne pomeni dejanskega sodelovanja pri prekinitvah nosečnosti. Ob odsotnosti boljših alternativ je cepljenje z njimi »moralno sprejemljivo«, so poudarili visoki cerkveni uradniki.To je dobra novica tudi za vatikanske kroge, ki jim virus v zadnjem letu ni prizanesel. Okužbo so v tem tednu potrdili tako pri poljskem kardinalu, pristojnem za vodenje papeževih človekoljubnih dejavnosti, ki je zaradi znakov pljučnice na opazovanju v bolnišnici, kot pri italijanskem kardinalu, visokem članu vatikanske izvršne oblasti. Vsaj eden od njiju naj bi bil po poročanju francoskih medijev v rednih stikih s Frančiškom, ki zaradi starosti in respiratornih težav iz mladosti sodi v rizično skupino.