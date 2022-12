Tuje humanitarne organizacije napovedale prekinitev dela v Afganistanu

Tri tuje humanitarne organizacije, tudi Save the Children, so danes sporočile, da bodo prekinile svoje dejavnosti v Afganistanu. Za to so se odločile, potem ko so talibanske oblasti v soboto prepovedale ženskam delo v nevladnih organizacijah v tej državi.

»Brez ženskega osebja ne moremo učinkovito doseči otrok, žensk in moških v Afganistanu, ki nujno potrebujejo pomoč,« so v skupni izjavi zapisale humanitarne organizacije Save the Children, Norveški svet za begunce in CARE, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Dokler ne dobimo jasnih navodil, prekinjamo svoje programe in zahtevamo, da lahko moški in ženske enakovredno še naprej pomagajo pri reševanju življenj v Afganistanu,« so dodale.

To so sporočile po srečanju skupine za humanitarno pomoč v Kabulu, ki jo sestavljajo visoki uradniki Združenih narodov ter predstavniki več deset domačih in tujih nevladnih organizacij, ki delujejo v Afganistanu. Govorili so o nadaljnjih ukrepih, potem ko je omenjena prepoved talibanskega režima prizadela humanitarno dejavnost.

Združeni narodi so prepoved obsodili in dejali, da bodo od talibanov zahtevali pojasnilo o odloku, ki ženske »sistematično izključuje iz vseh vidikov javnega in političnega življenja, kar državo vrača v preteklost in ogroža prizadevanja za smiseln mir ali stabilnost v državi«.