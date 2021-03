Turčija izstopila iz istanbulske konvencije

Turčija je izstopila iz istanbulske konvencije o pravicah žensk, katere namen je predvsem zaščititi ženske pred nasiljem. Odločitev turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana so danes zgodaj zjutraj objavili v uradnem listu, poročajo tuje tiskovne agencije.



Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima je leta 2011 v Istanbulu, kjer so jo sprejeli, podpisal Erdogan sam, ko je bil še predsednik vlade. Dokument, ki zahteva, da države uvedejo pravni okvir za zaščito žensk pred nasiljem, je sicer podpisalo 45 držav in Evropska unija.



Kasneje so konvencijo v Turčiji tudi ratificirali, vendar je niso nikoli tudi uveljavili, je opozorila turška platforma Ustavili bomo femicid. Organizacija skuša ustaviti uboje in umore žensk ter zagotoviti, da so ženske obvarovane pred nasiljem.



Nasilje nad ženskami je razširjen problem v Turčiji. V preteklih nekaj mesecih pa so se večkrat odprle razprave o morebitnem izstopu države iz konvencije.



Kot je danes dejala turška ministrica za delo in socialne zadeve Zehra Zumrut Selcuk, bosta ženske pravice odslej zagotavljala turška ustava in domača zakonodaja. »Nadaljevali bomo boj proti nasilju pod načelom ničelne tolerance,« je dejala za turško tiskovno agencije Anadolu.



Generalna sekretarka organizacije Fidan Ataselim je medtem danes po objavi odločitve v uradnem listu na twitterju pozvala k protestom. Po njenem vlada z izstopom iz konvencije ogroža življenja več milijonov žensk. Turške voditelje je še pozvala, naj si premislijo.



Do izstopa so bili med drugim kritični v glavni opozicijski Republikanski ljudski stranki (CHP), saj da s tem dopuščajo, da so ženske državljani drugega razreda, je sporočila podpredsednica stranke Gökce Gökcen.



Lani so v Turčiji moški ubili najmanj 300 žensk. Nedavno pa sta državo pretresla umor 92-letne ženske in video posnetek, v katerem moški pretepa svojo nekdanjo ženo.

