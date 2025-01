Turčija napadla sever Sirije

V dveh dneh turških napadov je bilo na severu Sirije ubitih 18 civilistov, so v torek sporočile kurdske Sirske demokratične sile (SDF). Spopadi med SDF in proturškimi skupinami, ki jih z brezpilotniki in letalstvom podpira Ankara, sicer na območju potekajo zlasti za nadzor nad strateško pomembnim jezom Tišrin.

Po navedbah SDF je bilo v turškem napadu na tržnico v kraju Sarin ubitih 12 ljudi. Še šest jih je življenje izgubilo v napadih na dve drugi območji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad na omenjeno tržnico je potrdil tudi Sirski observatorij za človekove pravice. Po podatkih organizacije s sedežem v Združenem kraljestvu je bilo v spopadih na območju od decembra lani ubitih 521 ljudi, od tega 56 civilistov, 77 pripadnikov SDF in 388 proturških borcev.

Spopadi med kurdskimi in proturškimi skupinami na severu Sirije so se okrepili po decembrskem padcu predsednika Bašarja al Asada. Ankara SDF, ki nadzorujejo območja na severovzhodu in dele province Deir Ezor na vzhodu Sirije, obravnava kot podaljšek v Turčiji prepovedane Delavske stranke Kurdistana (PKK).

Decembra je vir pri turškem obrambnem ministrstvu sporočil, da namerava Turčija vztrajati pri aktivnostih v Siriji, dokler se ne bodo kurdski borci razorožili. Zatem je predsednik Recep Tayyip Erdoğan napovedal njihovo uničenje.

Pripravljenost na vojaški obračun s SDF je prejšnji teden izrazil tudi obrambni minister novih sirskih oblasti pod vodstvom islamistov Murhaf Abu Kasra.