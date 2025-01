Eksistencialna dilema sirskih Kurdov

V nadaljevanju preberite:

Mesec dni po tem, ko je koalicija sirskih upornikov po dvanajstih dneh vojaškega pohoda vstopila v Damask in zrušila sadistično diktatorsko vladavino Bašarja al Asada, so varnostne razmere v velikem delu države stabilne. Toda ključna fronta, katere razplet bo v mnogočem določil prihodnost dodobra opustošene države, je še vedno odprta. Na severu Sirije, v okolici mesta Manbidž, namreč že od petka potekajo srditi spopadi med enotami večinoma kurdskih Sirskih demokratičnih sil (SDF) in proturško milico, ki si je nadela sila neprimerno ime: Sirska nacionalna vojska (SNA).

V spopadih med proturško milico, ki ji logistično pomaga tudi turška vojska, in kurdskimi enotami, je bilo v štirih dneh spopadov ubitih najmanj 150 ljudi. Iz Sirskih demokratičnih sil, ki jih povečini tvorijo pripadniki kurdskih Ljudskih zaščitnih milic (YPG), so danes sicer sporočili, da so odbili večino napadov – tudi s topništvom in (turškimi) brezpilotniki.