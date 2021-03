Posledice hudega poteka covida-19 pri večini bolnikov težke

Ključni poudarki: Leto po izbruhu pandemije stroka znova opozarja, da so lahko posledice covida-19 dolgoročne.

Število spletnih nakupov z dostavo na dom se je med epidemijo močno povečalo. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Turistični sejem ITB v Berlinu so morali lani ob izbruhu pandemije odpovedati. Leta 2019 so na njem našteli 160.000 obiskovalcev. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Razvijalci ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V od vodje upravnega odbora Evropske agencije za zdravila (Ema)zahtevajo opravičilo zaradi njenih negativnih komentarjev o cepivu. Predstavnica Eme je v ponedeljek odsvetovala nacionalne odobritve cepiva v državah EU in to primerjala z rusko ruleto.»Od predstavnice Eme Christe Wirthumer-Hoche zahtevamo javno opravičilo za njene negativne komentarje o neposrednih odobritvah Sputnika V v posameznih državah EU. Ob njenih komentarjih se postavljajo resna vprašanja o morebitnem političnem vmešavanju v Emin pregled cepiva,« so zapisali na Twitter računu ruskega cepiva.Aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol in dijaških domov je na ponedeljkovem sestanku sprejel skupno izjavo glede kaznovanja dijakov na protestu 9. februarja v Mariboru, na katerem so zahtevali ponovno odprtje šol za izvajanje pouka v živo. Mariborski ravnatelji so podporo dijakom naslovili na ministrico za izobraževanjeVodja aktiva ravnateljev srednjih šol in dijaških domov Podravja, ki je sicer ravnatelj mariborske prve gimnazije, je v izjavi zapisal, da aktiv podpira svobodo izražanja dijaškega mnenja in pričakuje ustrezno konstruktivno komunikacijo z dijaki. Ob tem opozarjajo na nesorazmerno sankcioniranje dijakov na protestih.Mariborski ravnatelji srednjih šol so hkrati v pismu ministrici Kustečevi poudarili, da si tudi sami želijo vrnitev k pouku v šolo v celoti po modelu B ali A, seveda v skladu z epidemiološkimi razmerami in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Aktiv ravnateljev podravskih srednjih šol je z izjavo seznanil tudi Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter Društvo Ravnatelj.V ZDA so v ponedeljek po podatkih Univerze Johnsa Hopkins prvič po treh mesecih in pol potrdili manj kot tisoč smrti zaradi covida-19 v enem dnevu. V 24 urah je umrlo 749 covidnih bolnikov, na vrhuncu epidemije pa so 12. januarja v ZDA imeli 4473 smrti, povezanih z novim koronavirusom.Nazadnje so v ZDA manj kot tisoč smrti zaradi covida-19 v enem dnevu potrdili 29. novembra lani, ko je umrlo 822 covidnih bolnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To kaže, da se v ZDA epidemija še naprej upočasnjuje. Število novih okužb in smrti zaradi covida-19 se je v ZDA tako znižalo na raven pred prazniki konec lanskega leta, ki so jih zaznamovala potovanja in druženja, kar je širjenje virusa spodbudilo.Ob začetku epidemije covida-19 pri nas se še ni točno vedelo, katere vse posledice pušča covid-19 pri tistem, ki ga preboli. Hitro pa se je pokazalo, da so posledice hudega poteka bolezni pri večini bolnikov težke, okrevanje traja mesece. A tudi lahek in zmeren potek covida-19 lahko pusti dolgoročne posledice, opozarja infektologBolnikom, ki imajo zelo hud potek covida-19, pusti bolezen posledice zlasti na pljučih, kar lahko privede do fibroze (brazgotinjenja pljuč), zamašitve žil v pljučih, prizadeti pa so lahko tudi številni drugi organi, je v pogovoru za STA pojasnil infektolog z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tomažič.Bolniki, ki so kritično bolni in so se zdravili v enotah intenzivnega zdravljenja tudi več tednov, imajo prizadete številne organe in tkiva, zato je njihova rehabilitacija zelo naporna ter zahteva sodelovanje številnih strokovnjakov s področja interne medicine, psihiatrov, specialistov s področja somatske rehabilitacije itd., saj je okrevanje po bolezni zelo kompleksno in dolgotrajno. Bolnike premestijo oziroma jih družinski zdravniki napotijo v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča ali pa v zdravilišča, saj ob odpustu iz bolnišnice, denimo, sploh ne morejo hoditi, pravi Tomažič.V doslej največji raziskavi z najdaljšim trajanjem spremljanja zdravstvenega stanja bolnikov, ki so bili odpuščeni iz bolnišnice po prebolelem covidu-19, so ugotovili, da je po šestih mesecih po začetku bolezni večina bolnikov potrdila vsaj en prisoten simptom, zlasti izčrpanost, utrujenost ali mišično oslabelost, zasoplost, težave s spanjem in tesnobo ali depresijo.Številni prebivalci so ob izbruhu covida-19 lani spomladi prvič preizkusili možnost spletnega nakupovanja živil in drugih osnovnih potrebščin. Trgovci opažajo, da tudi v drugem valu epidemije trend spletnega nakupovanja vztraja. V TZS pri tem poudarjajo pomen povezanosti klasične oziroma fizične trgovine s spletnim nakupovanjem.»Usmeritev v digitalizacijo ter kombinacija spletne in fizične trgovine sta temelj nove realnosti,« so za STA ocenili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). V prvem valu epidemije covida-19 se je okrepil trend rasti e-trgovine, ki smo mu sicer priča že zadnjih nekaj let. Epidemija pa je razvoj in transformacijo na tem področju še pospešila.Zaradi epidemije namreč opažajo mnogo hitrejše uveljavljanje nakupovanja prek integracije več prodajno-nakupovalnih poti ter povečevanje obsega ponudbe na spletu. Poseben pomen ima, denimo, kombinacija obiska in ogledovanja v fizični trgovini ter kasnejšega spletnega nakupa.Tudi v drugem valu epidemije nakupovanje po spletu ostaja pomemben prodajni kanal. »Trgovci z živili in osnovnimi življenjskimi potrebščinami ugotavljajo, da so potrošniki prepoznali prednosti spletnega nakupa, ki se kaže v hitrosti in priročnosti. Pomemben del potrošnikov, ki je po spletu nakupoval v prvem valu, se tega kanala poslužuje tudi v drugem valu oziroma se je pri nekaterih trgovcih z živili delež spletnih potrošnikov v drugem valu celo povečal,« so navedli na TZS.Eden najpomembnejših globalnih turističnih sejmov ITB Berlin bo letos zaživel v povsem spletni različici in pod imenom ITB Berlin Now. V živo bo dogodek potekal od danes do petka, spletna platforma pa bo na voljo še do konca maja, razkrivajo na spletni strani dogodka. Slovenija se bo na novinarski konferenci predstavila v sredo.»To je več kot nova normalnost. To je priložnost za nov učinek,« je pred spletnim dogodkom poudaril direktor sejma ITB BerlinLani so bili organizatorji prisiljeni sejem pet dni pred njegovim začetkom odpovedati zaradi izbruha pandemije covida-19. Leto prej so v petih sejemskih dneh našteli 10.000 razstavljavcev in 160.000 obiskovalcev. Letos so, kot navaja nemška tiskovna agencija DPA, razvili alternativni koncept, s katerim lahko kot vodilni potovalni sejem partnerjem in strankam znova zagotovijo zanesljivo platformo za globalno mreženje, sklepanje poslov in vsebino.Ta mesec bo na Japonskem na pot po deželi vzhajajočega sonca krenila olimpijska bakla, japonski dnevnik Yomiuri Shimbun pa piše, da bo slovesnost ob odhodu olimpijske bakle v Fukušimi potekala brez gledalcev. Vendar bo imela javnost možnost, da se štafete udeleži ob poti.Olimpijska bakla bo pot začela 25. marca, organizatorji pa se bojijo prevelikega druženja množic, zato bodo bržčas odpovedali sprva dovoljenih 3000 olimpijskih navdušencev. Kot še poroča japonski dnevnik, organizatorji olimpijskih iger Tokio 2020, ki so jih zaradi koronavirusa morali preložiti za leto dni, novice za zdaj še niso potrdili.Organizatorji iger so konec februarja objavili stroga pravila, ki jih bodo morali upoštevati vsi, ki si želijo ogledati olimpijski plamen, vključno s prepovedjo navijanja in z obveznim nošenjem maske.Potem ko so bili v zadnjem letu dni v šoli le mesec in pol, se je v šolske klopi vrnila prva polovica dijakov od prvega do tretjega letnika. Prihodnji teden bodo spet na daljavo, v šolo pa bo prišla druga polovica, ki je ta teden doma. V šolah in vrtcih je ta teden sicer precej pomembnejša tema cepljenje zaposlenih, za zdaj kaže, da se jih bo cepila več kot polovica. Kljub temu je nekaj dvomov in strahu, sploh po tragičnih zapletih s cepivom v Avstriji.