Ugibanja, kdaj bo iz Kabula odletelo zadnje letalo

Teden dni pred iztekom roka, ki ga je za umik tujih enot iz Afganistana postavil ameriški predsednik Joe Biden, se množijo skrbi, da časa za evakuacijo vseh tujih državljanov in afganistanskih sodelavcev koalicijskih sil ne bo dovolj. V zadnjih dneh je krožilo več pozivov k podaljšanju evakuacije, toda predstavniki talibov so to možnost izrecno zavrnili.



O podaljšanju roka bodo jutri predvidoma govorili voditelji skupine G7, in sicer na virtualnem zasedanju, ki ga je sklicalo Združeno kraljestvo. To se zavzema, da bi se evakuacija iz Afganistana nadaljevala tudi po izteku meseca, toda v Londonu se zavedajo, da bo usoda njihove pobude na koncu odvisna predvsem od politične volje v Washingtonu in načrtov novih vladarjev Afganistana.