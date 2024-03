Ukinitev dinarja je gospodarstvo Kosova pahnila v kaos

V nadaljevanju preberite:

Posebni odposlanec ameriškega­ State Departmenta za Balkan ­Gabriel Escobar je ta teden na turneji po Zahodnem Balkanu. V krajšem pogovoru je novinarjem iz regije pojasnil, kakšne so trenutne ameriške zunanjepolitične prioritete na Balkanu. Dejal je, da se bo z ekipo v Prištini posvetil iskanju rešitev za neusklajeno odločitev o prepovedi srbskega dinarja in plačil iz Srbije držav­ljanom Kosova, ki so odvisni od teh socialnih storitev, teh ­socialnih plačil.