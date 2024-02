V mednarodnem pravu pravila ne obstajajo. Obstaja le zakon močnejšega

V nadaljevanju preberite:

Aleksandar Vučić je sredi drugega predsedniškega mandata. Pred desetletjem, ko je prevzel vodenje srbske vlade, je tudi formalno postal najmočnejša srbska politična osebnost. Spreten z besedami, spreten v politiki. Prepričan je, da je z odpiranjem države za tuje naložbe zaslužen za večjo blaginjo. In prepričan je, da Srbija z življenjskim standardom lovi severno sosedo. Je za EU. In je za Putina. A zelo spoštuje tudi ozemeljsko celovitost Ukrajine, pravi. Star je 53 let in zagotovo bo v politiki še dolgo.

Ključni izziv za Srbijo na njeni evropski poti bo ureditev odnosov s Kosovom, priznava. Na očitke opozicije, da so bile zadnje parlamentarne in lokalne volitve ukradene, se požvižga in pravi, da bolj čistih volitev že dolgo ni bilo. Prepričan je, da Srbija sodi v evropsko družino in obenem ne skriva, da mu je jasno, da se to še ne bo zgodilo prav kmalu.