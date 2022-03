Ukrajina bi bila po vojni nevtralna kot Švica

V nadaljevanju preberite:

Kljub bojem pogajanja med rusko in ukrajinsko delegacijo, ki so po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega »težka«, še vedno potekajo. Kakor trdi ukrajinska oblast, je Moskva zaradi nepričakovanega upora in mednarodnih pritiskov ublažila zahteve, a v eno od njih je, kakor vse kaže, Kijev že privolil.