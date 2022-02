Srditi boji v Kijevu, veljati so začele nove sankcije

Glavni poudarki Boji so se preselili v Kijev

Mesto so vso noč pretresale eksplozije

ZDA uvedle sankcije proti Putinu, Lavrovu in drugim

Varnostni svet ZN pričakovano ni sprejel resolucije proti Rusiji

7.57 Roskozmos prekinja sodelovanje

Direktor ruske vesoljske agencije Roskozmos Dmitrij Rogozin je prek twitterja sporočil, da Roskozmos prekinja sodelovanje z evropskimi partnerji. »V odgovor na sankcije EU proti našim podjetjem, Roskozmos prekinja sodelovanje pri organiziranju vesoljskih poletov iz Kourouja v Francoski Gvajani. Od tam umika tudi vso svoje osebje.« Na twitterju so pojasnili, da je v Francoski Gvajani 87 Rusov – to so zaposleni v podjetjih Lavočkin in Progress, v katerih izdelujejo rakete. Za zdaj iščejo pot, kako jih bodo prepeljali nazaj v Rusijo. Kot je znano, evropsko vesoljsko podjetje Arianespace za odprave uporablja tudi ruske rakete sojuz.

Roskozmos je sicer včeraj sporočil, da se priprave na izstrelitev roverja Rosalind Franklin na Mars nadaljujejo. A vprašanje je, kaj se bo zgodilo zdaj, ko so sankcije v veljavi. Odpravo na Mars evropska vesoljska agencija pripravlja skupaj z rusko, ki je sestavila pristajalno platformo, prav tako za odpravo zagotavlja raketo. Izstrelitev je predvidena za konec septembra.

7.30 Zelenski: Branili bomo svojo državo

Ukrajinski predsednik Zelenski je danes zjutraj v kratkem videoposnetku, posnetem v središču Kijeva, zavrnil informacije, da naj bi pozval k položitvi orožja in da poteka evakuacija mesta. »Tukaj sem. Ne bomo položili orožja. Branili bomo svojo državo,« je dejal.

Zelenski je danes govoril s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Kot je zapisal na Twitterju, sta »orožje in oprema naših partnerjev na poti v Ukrajino«.

7.10 Facebook v spor z ruskimi državnimi mediji

Facebook je ruskim državnim medijem omejil oglaševanje na platformi, poroča AFP. Socialna omrežja so postala ena od bojišč v ruskem napadu na Ukrajino. »Ruske oblasti so nam ukazale, da prenehamo z neodvisnim preverjanjem dejstev in označevanjem vsebine, ki jo ruski državni mediji objavljajo na FB,« je dejal Nick Clegg iz Facebooka. »Zavrnili smo jih,« je dodal. Rusija je pred tem sporočila, da bo omejila dostop do FB, ameriškega giganta pa obtožila cenzure in krševanja pravic ruskih državljanov. Že v sredo je FB uporabnikom v Ukrajini omogočil, da zaklenejo svoje profile za večjo varnost z uporabo orodja, ki so ga razvili po tem, ko je Afganistan padel v roke Talibanov.

6.48 Zelenski noče evakuacije

Ukrajinski predsednik Zelenski je zavrnil pomoč Washingtona, da mu pomagajo oditi iz Ukrajine. AP navaja obveščevalne vire, da je odvrnil, da potrebuje »strelivo, ne prevoza«. Zelenski je za zdaj, kot poročajo tuji mediji, še v Kijevu in prestolnice države ne namerava zapustiti.

6.48 Ameriška pomoč

Reuters navaja, da je ameriški predsednik Joe Biden namenil vojaško pomoč Ukrajini v vrednosti 310 milijonov evrov.

6.30 Ruski in ukrajinski vojaki bijejo boj za Kijev

Pred Kijevim potekajo srditi boji, poročajo tuji mediji. Ruske sile skušajo prodreti v središče mesta, pri čemer so naletele na močan upor ukrajinske vojske. Mesto so vso moč pretresale eksplozije, ljudi so pozvali, da ostanejo v zakloniščih.

O napadih poročajo tudi iz drugih delov Ukrajine. Ukrajinska stran navaja, da so Rusi cilje napadli iz Črnega morja, zabeležili so več zračnih napadov.

6.25 Ukrajinci naj bi zavrnili ruski napad na eni od glavnih avenij v Kijevu

Ukrajinska vojska je sporočila, da je v soboto zjutraj zavrnila napad ruskih enot na eni od glavnih avenij v prestolnici Kijev, poroča AFP. Rusi naj bi skušali prodreti po aveniji Zmage, vendar so napad odbili.

Ukrajinska vojska poroča tudi o hudih bojih v mestu Vasilkiv južno od Kijeva, kjer Rusi skušajo pristati z letali polni padalcev. Eno od transportnih letal IL-76 polno padalcev naj bi Ukrajinci sestrelili, z neba pa naj bi sklatili tudi ruski helikopter in vojaško letalo SU-25.

Z ruske strani potrditve o tem za zdaj še ni.

Po svetu se vrstijo protesti proti Rusiji. FOTO: Steven Saphore/AFP

6.25 Začele veljati nove sankcije EU proti Rusiji

Po objavi v uradnem listu EU je danes začel veljati drugi sveženj sankcij proti Rusiji, ki jih je zaradi agresije proti Ukrajini potrdila EU in so usmerjene proti ključnim sektorjem ruskega gospodarstva. Nov sveženj vključuje tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu.

Obsežne sankcije se nanašajo na ruski energetski, finančni in prometni sektor ter prepovedujejo izvoz kritičnih tehnologij in programske opreme iz Evrope v Rusijo. Uvedene so tudi vizumske omejitve. Usmerjene so v 70 odstotkov ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti, vključno z obrambo.

Sankcije so uperjene tudi v energetski sektor. EU poleg tega uvaja prepoved prodaje letal in opreme ruskim letalskim prevoznikom, Rusiji omejuje dostop do ključnih tehnologij, kot so polprevodniki ali najsodobnejša programska oprema.

Poleg Putina in Lavrova je EU na seznam posameznikov, za katere velja prepoved potovanj in zamrznitev premoženja v uniji, dodala tudi vse poslance ruske dume, člane sveta za nacionalno varnost in njihove družinske člane, pa tudi pripadnike beloruskih sil, ki podpirajo rusko agresijo.

6.25 ZDA uvedle sankcije proti Putinu, Lavrovu in drugim

ZDA so v petek zvečer uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in drugim članom Putinovega sveta za nacionalno varnost. Sankcije ZDA proti svetovnim voditeljem so redkost, Rusija pa je možnost te poteze vnaprej označila kot prekinitev diplomatskih odnosov.

Sankcije predvidevajo zamrznitev premoženja v ZDA in prepoved potovanj, kar Putina ne bo ravno prizadelo, saj najprej ni jasno, če ima sploh kaj premoženja v ZDA, kjer je bil nazadnje leta 2015 na Generalni skupščini ZN. Lavrov bi lahko imel kakšen račun, saj je bil dolga leta veleposlanik Rusije pri ZN. Pod sankcijami je tudi bojeviti ruski obrambni minister Sergej Šojgu in šef generalštaba Valerij Gerasimov.

6.20 Varnostni svet ni sprejel resolucije proti Rusiji

Varnostni svet ZN v petek pričakovano ni potrdil predloga resolucije z obsodbo ruskega napada na Ukrajino, saj je Rusija, stalna članica Varnostnega sveta, izkoristila pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta.

Stalna članica VS je tudi Rusija. FOTO: David Dee Delgado/AFP

Za predlog resolucije je glasovalo 11 od 15 članic Varnostnega sveta ZN. Kitajska se je skupaj z Indijo in Združenimi arabskimi emirati vzdržala, Rusija pa je glasovala proti.

Kot so pojasnili diplomati na ZN, je bil namen, da se države javno opredelijo do ruske agresije in Moskvi pokažejo, kako osamljena je v svetu.

Nekaj presenečenja je vzbudil vzdržan glas Indije v Varnostnem svetu. Predsednik ZDA Joe Biden je v četrtek priznal, da Indije še nimajo povsem na svoji strani, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je v petek dejala, da so z Indijci v stiku. Indijski premier Narendra Modi je sicer v telefonskem pogovoru s Putinom v četrtek zahteval konec nasilja, vendar pa ruske invazije še ni obsodil.

Predlog resolucije je najostreje obsodil rusko vojaško agresijo proti Ukrajini in zahteval, naj se nemudoma konča, ruske enote pa naj se takoj umaknejo nazaj v Rusijo. Predlog je prav tako izrazil trdno podporo suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.

Predlog resolucije je prav tako obsodil rusko priznanje neodvisnosti separatističnih proruskih republik Doneck in Lugansk. Obsodil je tudi kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine in jo označil za kršitev Ustanovne listine ZN.

Generalna skupščina ZN bo prihodnji teden razpravljala in glasovala o podobni resoluciji. Rusija tam nima pravice do veta. Predlogu resolucije se je pridružilo najmanj 70 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija. Po neuspešnem glasovanju v Varnostnem svetu so se predstavniki držav, med njimi veleposlanik Slovenije Boštjan Malovrh, postavili skupaj za ameriško veleposlanico in vodjo delegacije EU pri ZN Olofa Skooga, ki sta zahtevala takojšen umik ruskih sil iz Ukrajine. Skoog je v imenu vseh izrazil obžalovanje zaradi ruskega veta, ki je Varnostnemu svetu preprečil izvršitev dolžnosti ohranjanja miru in varnosti, kar je bil nov dokaz ruske izolacije in brezobzirnega nespoštovanja volje sveta. Napovedal je, da se pripravlja resolucija v Generalni skupščini, ki bo zahtevala ruski umik. Generalna skupščina ZN je podobno resolucijo sprejela že leta 2014 po ruski zasedbi Krima. Takrat jo je podprlo 100 držav.