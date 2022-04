Zelenski napad na železniško postajo v Kramatorsku označil za vojni zločin

Glavni poudarki V Varšavi donatorska konferenca

9.16 Na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo spopadi

Napadi ruskih enot na območju Donbasa na vzhodu Ukrajine se po navedbah ukrajinske vojske nadaljujejo. Ruske sile naj bi se med drugim trudile prevzeti nadzor nad že tedne obleganim Mariupoljem. Ameriško obrambno ministrstvo pa je v petek opozorilo, da Rusija znova krepi svoje enote z dodatno opremo in vojaki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruske enote se med drugim osredotočajo na kraje Rubižne, Popasna in Novobahmutivka ter prevzem nadzora nad pristaniškim mestom Mariupolj, je danes poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian ob povzemanju poročila ukrajinskega generalštaba. Del mesta Rubižne je po informacijah ukrajinskega guvernerja Luganska Serhija Hajdaja že pod nadzorom Rusije, redno je slišati streljanje. Podobno je v Popasni. Zaradi stalnega obstreljevanja je nemogoče evakuirati ljudi, je opozoril. Navedb ni mogoče neodvisno preveriti, opozarja dpa.

Po ocenah vojaških strokovnjakov ameriškega inštituta ISW vztrajajo ukrajinske sile na obrambnih položajih na vzhodu in jugozahodu Mariupolja.

Ameriški Pentagon sicer opozarja, da Rusija znova krepi svoje enote, ki so utrpele večje izgube. Med drugim jih oskrbuje z novo opremo in vojaki. Enotam na vzhodu Ukrajine pa naj bi se pridružilo več deset tisoč rezervistov, je povedal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Rusija pa naj bi več tisoč dodatnih vojakov namestila tudi v Rusiji nedaleč od ukrajinskega Harkova. Po navedbah višjega predstavnika Pentagona so v bližini ruskega Belgoroda povečali število taktičnih bataljonov s 30 na 40. Tovrstni bataljoni imajo običajno od 600 do 1000 vojakov.

8.18 Zelenski označil napad v Kramatorsku za vojni zločin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je petkov napad na železniško postajo v Kramatorsku označil za vojni zločin. Poudaril je, da bo morala Rusija odgovarjati za napad na sojenju, ki bo zagotovo sledilo. Obenem je pozval mednarodno skupnost k odločnemu odzivu na napad, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Tako kot pokol v Buči, kot številni drugi vojni zločini, bo tudi raketni napad na Kramatorsk ena od obtožnic na sojenju, ki se bo zgodilo,« je povedal v petek v svojem rednem nočnem nagovoru. »Odgovornost je neizbežna,« je poudaril.

Mednarodno skupnost pa je pozval k odločnemu odzivu na grozodejstvo. »Pričakujemo odločen, globalen odziv na ta vojni zločin,« je dejal.

V petkovem ruskem raketnem napadu na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, ki jo uporabljajo za evakuacijo civilistov, je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, med njimi pet otrok, v bolnišnico so prepeljali več deset ljudi. Župan mesta Oleksander Hončarenko je dejal, da naj bi bilo na postaji v času napada 4000 ljudi. Napad so ostro obsodili številni predstavniki držav in predstavniki EU. Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino.

Zelenski se je v nagovoru tudi zahvalil delegaciji in predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen za osebno posredovanje in pomoč pri vzpostavitvi skupne preiskovalne ekipe, da se bo odkrilo resnico glede dejanj ruskih vojakov ter se jih privedlo pred roko pravice.

Zelenski se je srečal z Ursulo von der Leyen FOTO: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Napovedal je še, da bo Ukrajina v roku enega tedna izpolnila vprašalnik Evropske unije, ki služi kot podlaga za začetek pristopnih pogajanj. Ursula von der Leyen je v petek Zelenskemu izročila vprašalnik, ki naj bi služil kot podlaga za razpravo v prihodnjih tednih. Kot je povedala, bo EU nudila podporo Ukrajini, da bi izpolnjevanje vprašalnika zaključila v nekaj tednih in ne nekaj letih, kot je to sicer običajno.

7.19 V Varšavi bodo zbirali sredstva za pomoč ukrajinskim beguncem

V podporo Ukrajini bo v poljski prestolnici Varšavi danes potekala mednarodna donatorska konferenca, ki jo organizirata Evropska komisija in Kanada. Cilj konference je zagotoviti sredstva za ukrajinsko prebivalstvo, med drugim za pokrivanje njihovih osnovnih potreb in nujno humanitarno pomoč.

Na konferenci z naslovom Podprimo Ukrajino naj bi sprejeli finančne zaveze za pomoč ljudem, ki bežijo iz države zaradi ruske invazije. Dogodka se bosta udeležila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in poljski predsednik Andrzej Duda, kanadski premier Justin Trudeau pa bo sodeloval prek video povezave.

Zbrana sredstva in druge oblike podpore bodo namenjeni izpolnjevanju potreb notranje razseljenih oseb v Ukrajini in tistih, ki so pobegnili iz države po ruski invaziji, so pojasnili v Bruslju.

Današnji dogodek predstavlja vrhunec globalne kampanje, ki se je začela konec marca, njegov namen pa je mobilizirati vlade, institucije, umetnike, podjetja in posameznike, da pripomorejo ali prispevajo k temu, da se humanitarna prizadevanja v Ukrajini in njenih sosedah finančno podprejo.

Po podatkih ZN je od začetka invazije svoje domove zapustilo že več kot deset milijonov ljudi ali več kot četrtina prebivalstva Ukrajine. Več kot 4,2 milijona ljudi je zapustilo državo, več kot 7 milijonov pa je notranje razseljenih. Med begunci iz Ukrajine je tudi dva milijona otrok. Večina beguncev se je zatekla v sosednje države, največ, 2,5 milijona, jih je zbežalo na Poljsko. Današnji dogodek v Varšavi je tudi priznanje ključne vloge Poljske pri podpori tem ljudem, poudarjajo v Bruslju.