Ukrajinska vojska: V Bahmutu potekajo hudi spopadi

Med ukrajinskimi in ruskimi silami potekajo srditi spopadi za mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, je sporočila ukrajinska vojska. Da so razmere v tem strateško pomembnem mestu v Donecku težke, je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile naj bi odbile ruske napade, vendar pa so po nekaterih poročilih vse bolj izolirane.

V Bahmutu potekajo srditi spopadi, ruske enote pa napadajo tudi Avdijivko, Liman in Novopavliv, je sporočil generalštab ukrajinske vojske, ki ga povzemajo ukrajinski mediji. Kot so navedli, je ukrajinska vojska odbila napade blizu devetih krajev na območju.

»Ta teden so ruske okupacijske sile usmerile vse svoje napore v preboj naše obrambe in obkolile Bahmut ter sprožile močno ofenzivo na območju Limana,« je v soboto sporočila namestnica obrambnega ministra Hana Maljar in dodala, da jim zahvaljujoč vztrajnosti ukrajinskih vojakov to ni uspelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v soboto v večernem video nagovoru priznal, da so razmere na fronti težke, pri čemer je izrazil prepričanje, da bodo Ukrajinci v vojni, ki jo je Rusija začela pred skoraj enim letom, na koncu zmagali, tudi po zaslugi vojaške pomoči zahodnih držav.

Rusija po njegovih besedah »usmerja vse več svojih sil v zlom naše obrambe«, je dejal. »Zdaj je zelo težko v Bahmutu, Vugledarju, Limanu in na drugih območjih,« je dodal, pri čemer je imel po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v mislih mesta na vzhodu države.

Zelenski je pri tem pozdravil začetek usposabljanja ukrajinskih vojakov na britanskih bojnih tankih challenger 2, ki jih je Kijevu zagotovila vlada v Londonu.

»To je dobro vozilo in bo resna okrepitev na bojišču,« je dejal Zelenski in se zahvalil Veliki Britaniji za vojaško pomoč. Nove pošiljke orožja Ukrajini so napovedale tudi ZDA, Francija, Nemčija in Italija.

Po ocenah britanskih vojaških strokovnjakov je Bahmut vse bolj obkoljen s strani ruskih vojakov. To je razvidno iz obveščevalnih podatkov o vojni v Ukrajini, ki jih je danes objavilo obrambno ministrstvo v Londonu.

Glede na poročilo sta dve najpomembnejši cesti do mesta zdaj neposredno ogroženi zaradi ruskega obstreljevanja, še eno cesto pa nadzorujejo plačanci ruske najemniške skupine Wagner. »Čeprav imajo ukrajinske enote več alternativnih kopenskih poti za oskrbo, je Bahmut vse bolj izoliran,« so zapisali v izjavi.

Ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin je na platformi telegram potrdil, da v severnih delih Bahmuta potekajo hudi boji dobesedno »za vsako ulico in hišo«, da pa se ukrajinske sile ne umikajo, njegove izjave povzema ruska tiskovna agencija Tass.