Ukrajinski ptiči so biološko orožje in druge norosti

V nadaljevanju preberite:

To je deseto in zadnje poglavje mojega dnevnika za Delo. Zadnja dva tedna sem za slovensko bralstvo opisovala dogodke v svoji domovini in svojo osebnostno preobrazbo. Delu sem zelo hvaležna, da mi je namenilo prostor za to, da sem z vami lahko delila svoje izkušnje in opažanja. Za Ukrajince je življenjsko pomembno, da se naš glas sliši ter da je glasnejši od pripovedi, ki prihajajo iz Kremlja. Pred dnevi sem zapisala, da je Rusija napadla Ukrajino s kopnega, zraka in morja, vendar nas je ves čas napadala tudi s hibridnimi načini vojskovanja, kot so kibernetski napadi, diplomatske manipulacije in lažne novice. Pred vojno so se mi zdela ruska poročila o Ukrajini smešna, zdaj pa so zelo nevarna. Te pripovedi perejo možgane ruski javnosti, ves čas pa prodirajo tudi v tuje medije in na družbena omrežja. Težko je izslediti in izpodbiti vsako lažno novico ali manipulativno informacijo, zbrala pa sem najbolj nezaslišane in za lase privlečene laži, ki so si jih o Ukrajini izmislili ruska oblast in mediji. Zaradi njih je ta vojna še bolj umazana.