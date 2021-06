Umik še zadnjega nemškega vojaka

V nadaljevanju preberite:

Iz Afganistana so se danes umaknili še zadnji nemški vojaki, ki so bili tam v okviru Natove misije Odločna podpora. V skoraj dveh desetletjih se je tam zvrtilo okoli 160.000 nemških vojakov, življenje pa jih je izgubilo 59. Zunanja ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je dejala, da bodo pripravili analizo misije, vojakom pa se je zahvalila za zgodovinsko nalogo. Hkrati z nemškimi vojaki pa v Nemčijo prihajajo tudi njihovi lokalni sodelavci in njihove družine, ki so zaradi sodelovanja z nemškimi vojaki potencialne tarče Talibanov, ki znova pridobivajo ozemlje.