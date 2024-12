Umrl arhitekt pomembne gospodarske reforme

V indijski prestolnici New Delhi je v četrtek umrl nekdanji indijski premier Manmohan Singh. Star je bil 92 let. V Indiji so ob smrti enega od premierjev z najdaljšim stažem in arhitekta pomembne gospodarske reforme razglasili sedemdnevno žalovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Singh je indijsko vlado vodil med letoma 2004 in 2014, pred tem je bil finančni minister. Velja za arhitekta ključnih gospodarskih reform, s katerimi je državo popeljal iz najhujše finančne krize v njeni sodobni zgodovini. V njegovem prvem mandatu je Indija imela visoko gospodarsko rast in pridobila vpliv v svetu. Njegov drugi mandat pa so zaznamovali korupcijski škandali, upočasnjena rast in visoka inflacija.

Singh je bil prvi indijski voditelj po Džavaharlalju Nehruju, ki je bil ponovno izvoljen, potem ko je opravil celoten prvi mandat, in prvi sikh na najvišjem položaju v državi. V parlamentu se je javno opravičil za nemire iz leta 1984, v katerih je bilo ubitih približno tri tisoč sikhov.

Umrl je v četrtek pozno zvečer v bolnišnici v New Delhiju. FOTO: B Mathur/Reuters

Umrl je v četrtek pozno zvečer v bolnišnici v New Delhiju, kamor so ga prepeljali po nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja.

Indijska vlada je ob njegovi smrti danes razglasila sedemdnevno žalovanje do 1. januarja. Priredili mu bodo tudi državni pogreb. Datuma pogreba še niso objavili, je pa eden od visokih predstavnikov vladajoče stranke namignil, da bo v soboto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med tistimi, ki so se v četrtek poklonili Singhu, je bil tudi predsednik vlade Narendra Modi, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da Indija žaluje za enim svojih najuglednejših voditeljev. Dodal je, da si je Singh v času, ko je bil predsednik vlade, močno prizadeval za izboljšanje življenja ljudi.