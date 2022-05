Umrl dolgoletni vatikanski državni tajnik in kardinal Sodano

V starosti 94 let je umrl dolgoletni vatikanski državni tajnik, vplivni kardinal in nekdanji dekan kardinalskega zbora Angelo Sodano, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili v Vatikanu. Sodano je imel pomembno vlogo pri priznanju samostojnosti Slovenije. Sodano je junija 1992 prejel slovenski zlati častni znak svobode za zasluge in osebni prispevek k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Slovenije.

Bil je vatikanski državni tajnik med letoma 1991 in 2006 v času papežev Janeza Pavla II. in Benedikta XVI. ter tako glavni vatikanski diplomat. V zadnjih mesecih pred smrtjo Janeza Pavla II. je bil Sodano eden od tistih, ki so de facto vodili Katoliško cerkev.

Vodenje kardinalskega zbora je prevzel leta 2005. Dekan kardinalskega zbora, kar je druga najvišja funkcija v Katoliški cerkvi, je bil do konca leta 2019.

Sodano je umrl v petek zvečer, potem ko so ga v začetku maja hospitalizirali zaradi okužbe s covidom-19. Papež Frančišek je Sodana danes med drugim opisal kot »spoštovanega človeka Cerkve« in »ljubeznivega duhovnika«. Sodano je bil sicer v preteklosti deležen kritik, ker da je blokiral preiskavo spolnih zlorab v Cerkvi. Zagovorniki pravic žrtev zlorab so ga kritizirali, ker je branil duhovnike, obtožene spolnih zlorab.