Umrl je Budimir Lončar

Umrl je jugoslovanski in hrvaški diplomat Budimir Lončar je danes umrl v 101. letu starosti, poroča Večernji list. Rojen je bil 1. aprila 1924 v vasi Preko na hrvaškem otoku Ugljan nasproti Zadra.

Bil je partizan, dvakrat je bil ranjen, nato je šel v diplomatsko šolo in leta 1950 na prvo misijo v Združene države Amerike. Najprej je bil v New Yorku konzul in svetovalec jugoslovanske delegacije pri Združenih narodih, zatem prvi analitik ministrstva za zunanje zadeve in sodelavec ministra Koče Popovića, prav tako je bil kasneje dolgoletni sodelavec predsednika Tita.

Med letoma 1965 in 1969 je bil veleposlanik v Indoneziji, torej ravno v obdobju, ko so v tej državi potekali poboji komunistov. Zatem je bil svetovalec ministra Mirka Tepavca in nato jugoslovanski veleposlanik v ZR Nemčiji v času kanclerja Willyja Brandta in Helmuta Schmidta, zatem pa še podsekretar v državnem sekretariatu za zunanje zadeve.

Od leta 1979 do 1983 je bil veleposlanik v ZDA, kar je sovpadlo s koncem mandata Jimmyja Carterja in prvim mandatom Ronalda Reagana. Po vrnitvi v Beograd je bil namestnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve, leta 1988 pa je postal zadnji jugoslovanski zunanji minister.

Poskušal je internacionalizirati globoko jugoslovansko krizo, predvsem ustavno, da bi ustavili konflikt in poiskali rešitev. Po začetku vojne so mu na Hrvaškem očitali, da je predolgo ostal v Beogradu, a zaradi hrvaškega rodu ni mogel ostati niti v Srbiji. Odstopil je po spoznanju, da gredo dogodki neizogibno v smeri še večje vojne, ne naključno na dan padca Vukovarja.

Po razpadu SFRJ je postal postal posebni odposlanec generalnega sekretarja ZN Butrosa Butrosa Galija in tudi svetovalec indonezijske vlade. Ob prelomu stoletja se je vrnil v Zagreb in postal najprej svetovalec hrvaškega predsednika Stjepana Mesića in zatem še predsednika Iva Josipovića.

Bil je med ustanovitelji Gibanja neuvrščenih, s svojo diplomatsko spretnostjo pa je poskrbel, da je bila prva konferenca neuvrščenih namesto v Kairu ali v Havani na koncu v Beogradu. Kasneje je sooblikoval politiko neuvrščenih, zato je dobil vzdevek Mr. Non-Aligned. Sodeloval je na 35 skupščinah Združenih narodov.

Intervju z njimi je bil lani objavljen v Sobotni prilogi Dela.