Umrl je župan Zagreba Milan Bandić

Ponoči je zaradi srčne kapi umrl zagrebški župan»Z veliko žalostjo sporočamo meščankam in meščanom, sodelavcem, prijateljem, javnosti, da je nenadoma v 66 letu starosti zaradi srčne kapi umrl župan zagreba Milan Bandić,« so spročili iz občine.Dodali so, da je živel za svoje mesto, na čelu katerega je bil 21 let.​Bandić je imel že dalj časa resne zdravstvene probleme. Junija lani so ga hospitalizirali, ker mu je postalo slabo, poročajo hrvaški mediji.Rodil se je 22. novembra 1955 v občini Grude v Bosni in Hercegovini, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Diplomiral je na Fakulteti za politične vede v Zagrebu. Od 1995. do 2000. je bil zagrebški mestni svetnik, leta 2000 je bil izvoljen za poslanca hrvaškega sabora. Leta 2000 je bil na seji skupščine mesta Zagreb izvoljen za zagrebškega župana, to funkcijo je začel opravljati 2. junija 2000. Ponovno je bil izvoljen junija 2001.Aprila 2002 je bil izvoljen za namestnika župana, tretjič je postal zagrebški župan junija 2005, na neposrednih volitvah 31. maja 2009 pa je bil za župana izvoljen četrtič. Junija 2013 je kot neodvisni kandidat na volitvah zmagal še petič. Kot kandidat stranke Bandić Milan 365 - Stranka dela in solidarnosti je bil junija 2017 v drugem krogu volitev šestič izvoljen za župana. Bil je poročen, imel je hčer, poroča hrvaška tiskovna agencija.