Umrla še tretja deklica, žrtev množičnega napada

Veliko Britanijo je pretresel napad, ki ga je izvedel 17-letnik. Danes je za posledicami vbodov z nožem umrlo še tretje dekle. Včeraj sta v Southportu v zahodni Angliji v množičnem napadu z nožem umrli dve dekleti, stari šest in sedem let. Pet deklet je še v kritičnem stanju, na intenzivnem zdravljenju sta tudi še oba odrasla, ki sta poskušala preprečiti divji napad 17-letnika, ki je pred dvorano, v kateri je potekal plesni tečaj, zabadal dekleta. Skupaj je zabodel 11 otrok in dva odrasla.

Deklica, stara devet let, je umrla danes v zgodnjih jutranjih urah. 17-letnik, aretiran zaradi suma umora, ostaja v priporu. Motiv za napad za zdaj še ni znan, policija ga trenutno zaslišuje. Po poročanju BBC je rojen v Cardiffu staršem iz Ruande, leta 2013 so se preselili na območje Southporta. Policija imena zaradi mladoletnosti ne želi izdati.

V mestu danes žalujejo, trgovine in gostilne so v znak solidarnosti s svojci zaprte. Na kraju, kjer se je zgodil napad, so meščani položili sveče in cvetje, med njimi tudi notranja ministrica Yvette Cooper.

Novinarjem, zbranim na kraju dogodka, je dejala, da je »nepredstavljivo, kar se je zgodilo« in »onkraj najhujše nočne more vsakega starša«.

Skoraj takoj po dogodku so se po spletu začele širiti govorice. Te so šle sprva v smeri, da je šlo za migranta, prosilca za azil, ki je prispel v Združeno kraljestvo z ladjo lani. Policija je trditve že zavrnila, saj je šlo za domačina, ki se je priseljencema rodil v Veliki Britaniji.

Soseda osumljenca je sicer za BBC o njegovih starših povedala, da sta bila »čudovit mlad par. Mama je bila doma, oče je bil prijazen, vsak dan je hodil v službo. Imeli so majhen družinski avto, majhno kombilimuzino. Rekli so, da prihajajo iz Ruande, in pomislil sem, skozi karkoli si že preživel, si zaslužiš zasebnost. Že imata zgodbo in verjetno ni dobra. To (genocid v Ruandi) je bilo v novicah kakšno leto pred tem.«

Kot je povedala ena izmed prič dogodka, je osumljenec na kraj dogodka menda prišel s taksijem, ki ga ni želel plačati. Kamera iz nasprotne hiše, kjer je potekal Taylor Swift tematsko obarvan tečaj plesa in joge, je dvajset minut pred napadom posnela osumljenca z masko, ki je živčno postopal pred vhodom.