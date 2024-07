V Angliji 17- letni napadalec zabodel osem ljudi, med njimi več otrok

17-letni napadalec z nožem je v angleškem obmorskem mestu Southport med Liverpoolom in Blackpoolom danes zabodel najmanj osem oseb, med njimi tudi več otrok, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Več ranjenih so hospitalizirali, napadalca pa so policisti že pridržali in zatrdili, da razmere niso nevarne. Poleg tega so zatrdili, da ni povezave s terorizmom.

Po navedbah očividca, ki je poklical policijo, je moški v Southportu zabodel več mladih deklet, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Reševalci so oskrbeli najmanj osem poškodovanih z globokimi urezninami, ki so jih prepeljali v več okoliških bolnišnic.

Policija je potrdila, da imajo v priporu 17-letnega fanta iz Banksa. V priporu bo ostal do razjasnitve vzroka napada. O tem kroži veliko mnenj, tudi policija dobiva ogromno vprašanj, nanja pa še ne more odgovoriti. Kljub temu napada ne povezujejo s terorizmom, niti ne iščejo drugih oseb, ki bi lahko bile povezane z napadom, poroča Guardian.

Policija še preiskuje vzrok napada 17-letnika na delavnicah plesa in joge za otroke. FOTO: Darren Staples/AFP

Policija v Southportu je pred tem potrdila, da je bilo v napadu ranjenih več ljudi, in da so napadalca pridržali, mu odvzeli nož ter ga odpeljali na policijsko postajo. Policija je ob tem zatrdila, da so razmere varne, kljub temu pa odsvetuje zadrževanje v bližini kraja napada. Ta se je po poročanju britanskih medijev zgodil v bližini izobraževalnega poslopja, kjer so potekale delavnice plesa in joge za otroke, stare med 6 in 11 let.

Policija je za angleški Guardian povedala, da so napadalca prijeli danes ob 11.50 in mu odvzeli nož. Reševalci so ob tem povedali, da so oskrbeli osem poškodovanih z vbodnimi ranami in jih odpeljali v več bolnišnic, ki so starše drugih otrok pozvale, naj ne prihajajo na urgenco, če ni res nujno.

Povezave s terorizmom niso zaznali. FOTO: Darren Staples/AFP

Neuradno je napadalec vstopil v izobraževalno ustanovo, ki ima za podlago glasbo Taylor Swift, v času, ko starši pridejo po otroke. Opisi očividcev so grozljivi, do tega, da so starši bežali z okrvavljenimi otroci v rokah. Pozneje so nekateri starši razkrili, da so za napad izvedeli od prijateljev in takoj odšli iz službe.