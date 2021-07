Usodno odločanje o preživetju štirih milijonov ljudi

V nadaljevanju preberite: V skladu z resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov se bo v jutri iztekel mandat za dostavo humanitarne pomoči v severozahodno Sirijo preko že nekaj leta edinega odprtega mejnega prehoda Bab al Hava. Ker sta Rusija in Kitajska pred nocojšnjim zasedanjem varnostnega sveta napovedali, da bosta z vetom preprečili, da bi se mandat z novo resolucijo, ki so jo predlagale Irska, Norveška in Združene države, podaljšal še za leto dni, se severozahodu Sirije, predvsem provinci Idlib, obeta strahovita humanitarna katastrofa. Po mnenju ZN v tem trenutku celo najhujša na svetu. A tik pred današnjim glasovanjem v New Yorku je bilo še nekaj upanja, da bo nova – obnovljena – resolucija vendarle sprejeta.