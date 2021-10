Ustaški pozdrav, ob katerem zaboli srce

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Zaplet z izvolitvijo novega predsednika hrvaškega vrhovnega sodišča je skorajda že pozabljen. Zdaj ni več pomembno, da so podporo Radovanu Dobroniću, ki ga je na funkcijo predlagal predsednik Zoran Milanović, izrekli zgolj štirje kolegi z vrhovnega sodišča, kar 29 pa jih je bilo proti. Pozabljen je tudi zaplet na seji sabora. Zdaj se vse vrti okoli njegove izjave v pogovoru za prilogo Magazin, sobotno izdajo zagrebškega Jutarnjega lista, ko je dejal, da je »ustaški pozdrav 'za dom spremni' povsem nesprejemljiv ob vseh priložnostih. Ob vsem tem pa sploh ne gre za ideološko vprašanje, kot nekateri nenehno ponavljajo, temveč za civilizacijsko vprašanje.«

Imenovanje Radovana Dobronića za predsednika hrvaškega vrhovnega sodišča je bilo dolgotrajno in politično »mučno«. FOTO: Damjan Tadić/Cropix

Del, ki še vedno živi v preteklosti

Vsaj za desno usmerjeni del hrvaške javnosti, ki še vedno živi v globoki preteklosti, s katero si hkrati, zlasti na račun fašistične satelitske NDH, želi pridobiti kak volilni glas, ne bi moglo biti nič hujšega kot to. Zato ne preseneča, da so se ob izjavi o ustaškem pozdravu oglasili konservativni desničarji, z Domovinskim gibanjem na čelu, ki ga odslej namesto Miroslava Škora vodi župan Vukovarja Ivan Penava. Ta je napadel sodnika in ga pozval, naj pusti »svetinjo pri miru, saj so prav pod tem motom, 'za dom spremni', v sveti domovinski vojni mnogi umrli za domovino, za Hrvaško«. Penava je Dobronića tudi pozval, naj pospeši obravnavo vseh, ki so med domovinsko vojno v imenu petokrake in četniške kokarde povzročali zlo Hrvatom od Vukovarja do Dubrovnika.

Ivan Penava je na čelu Domovinskega gibanja zamenjal estradnika Miroslava Škora in nadaljuje desno politično pot. FOTO: Davor Pongračić Cropix

Na Hrvaškem je razpravljanje o ustaškem pozdravu »za dom spremni« stalnica. Letos se je ob vse skupaj že nekajkrat odločno obregnil predsednik Zoran Milanović, ki ob različnih priložnostih obsoja, morda včasih res z nediplomatskimi besedami, poigravanje s preteklostjo, zlasti z omenjenim spornim ustaškim pozdravom in simboli fašistične NDH. Najbrž je tudi v tem mogoče iskati intriganten in napet odnos dveh osrednjih igralcev na političnem prizorišču naše južne sosede. Milanović, ki ne mara kritik, je jezen, ker vlada in HDZ ne naredita nič, da bi se odnos do NDH in ustaštva končno znašel tam, kjer bi se moral, v učbenikih kot primer, ki se ne sme ponoviti, ne pa da bi rada HDZ vse skupaj pometla pod preprogo. Na drugi strani ostaja premier Andrej Plenković dominantno pragmatičen.

Pred leti je hrvaška oblast celo sestavila posebno skupino za spopadanje s posledicami vladavine nedemokratičnih režimov. Ta je delo leta 2018 končala, takratni Plenkovićevi vladi (Plenković je premier tudi zdaj) pa predala kup predlogov; eno od priporočil je bilo, da je pozdrav »za dom spremni« neustaven, vendar dovoljen v izrecnih primerih. Predlogi so večinoma ostali na papirju, zato ne preseneča, da si zgodovinsko (ne)pomembnost pozdrava še vedno lahko vsak razlaga po svoje.