Utrjevanje položajev in večne vojne

Razmerja na Bližnjem vzhodu se spreminjajo. Počasno ameriško umikanje in vstopanje drugih igralcev spreminjata dinamiko odnosov, a ključni problemi in travme, ki jih vse bolj krepijo tudi uničujoče posledice podnebnih sprememb, ostajajo, od vojne v Jemnu in Siriji do iranskega jedrskega vprašanja.