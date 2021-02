V ameriški Virginiji ukinjajo smrtno kazen

V ameriški zvezni državi Virginija bodo odpravili smrtno kazen. To sta namreč potrdila oba domova tamkajšnjega kongresa. Zakonodajo mora podpisati samo še guverner Ralph Northam, kar pa je zgolj formalnost.



»To je nov pomemben korak naprej pri zagotavljanju, da je naš kazenskopravni sistem pravičen in nepristranski do vseh,« je Northam zapisal v skupni izjavi s predsednico spodnjega doma virginijskega kongresa Eileen Filler-Corn in vodjo senatne večine Dickom Saslawom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Dodali so, da so v dolgi zgodovini Virginije usmrtili več ljudi kot v drugih zveznih državah. »Čas je, da ustavimo to mašinerijo smrti,« so zapisali. Od leta 1976 so po podatkih informacijskega centra o smrtni kazni v Virginiji izvršili 113 tovrstnih kazni.



Virginija je 23. ameriška zvezna država s prepovedjo smrtne kazni. Teh je sicer v ZDA vse manj. To je deloma posledica spremembe v javnem mnenju, vse težje pa je pridobiti tudi snovi za injekcijo za usmrtitev. Leta 2020 so v celotni državi izvršili 17 smrtnih kazni.

