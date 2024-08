V Angliji v novih izgredih po napadu z nožem ranjeni trije policisti

V Sunderlandu na severovzhodu Anglije so v petek zvečer potekali protesti in izgredi, ki jim je botroval ponedeljkov napad z nožem, v katerem so bile ubite tri deklice. Osem ljudi je bilo aretiranih, trije policisti pa so potrebovali zdravstveno oskrbo. Britanska policija se medtem v več krajih pripravlja na nove proteste.

Posnetki, ki jih je predvajal britanski BBC, so prikazovali večstoglavo množico, ki je divjala v središču Sunderlanda, napadala policijo ter zažgala vsaj en avtomobil in stavbo zraven policijskega urada. »Šokantni prizori, ki smo jim bili danes zvečer priča v Sunderlandu, so popolnoma nesprejemljivi in jih ne bomo tolerirali,« je dejala tamkajšnja vodja policije Helena Barron.

Pojasnila je, da so bili v izgredih ranjeni trije policisti, ki so potrebovali zdravstveno oskrbo, osem ljudi pa je bilo aretiranih. V teku je preiskava nemirov, da bi ugotovili, kdo še je zanje odgovoren, je dodala.

Uničen avto v Sunderlandu. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Povod dezinformacije, da je napadalec islamist

V več angleških mestih so v zadnjih dneh potekali protesti in izgredi, katerim je botroval ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport, v katerem so bile ubite tri deklice. Policija ocenjuje, da so bile povod za izgrede dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist.

Policisti v številnih krajih se medtem pripravljajo na nove demonstracije. Londonska metropolitanska policija je sporočila, da ima pripravljen »na tveganju temelječ« načrt tako za propalestinske proteste in proteste proti priseljevanju, ki so načrtovani za danes.

V Londonu je sicer policija v sredo aretirala 111 ljudi, ko se je protestno zborovanje v Westminstru sprevrglo v nasilje.