V Apuliji voditelji G7, v parlamentu pretepi

Odmevna dogodka sta zatresla Italijo in tekmujeta za pozornost domače in svetovne javnosti. V okolici Barija v Apuliji so se pod zlatim zvonom in ob na tisoče policistih zbrali voditelji najbogatejših držav Zahoda, ki rešujejo svetovne probleme, izvrstno jedo in pokušajo najboljša vina. Sredi Rima se pretepajo italijanski parlamentarci, najprej poslanci, potem še senatorji. Na desni provocirajo s fašističnim »X-mas«, na levi pojejo Bella ciao.