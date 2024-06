(VIDEO) Pretep v italijanski poslanski zbornici, poslanca odpeljali na vozičku

Politiki v italijanski poslanski zbornici so se včeraj zapletli v pretep, po katerem so enega od predstavnikov opozicije s seje odpeljali v invalidskem vozičku. Spor je povezan z načrti vlade o krepitvi avtonomij dežel, ki bi po mnenju nasprotnikov predloga le še povečal razlike med bogatejšim severom in revnejšim jugom Italije.

Opozicija vseskozi poudarja, da bo tako imenovana diferencirana avtonomija vodila k dezintegraciji Italije. To stališče so v sredo simbolično izkazali z razgrnitvijo italijanskih trobojnic in petjem himne. Ko je poslanec Gibanja petih zvezd Leonardo Donno zastavo želel predati pristojnemu ministru Robertu Calderoliju, se je vmešalo osebje parlamenta, nato pa še Calderolijevi strankarski kolegi iz vrst skrajno desne Lige.

Med množičnim prerivanjem je eden od koalicijskih poslancev Igor Iezzi proti Donnu zamahnil s pestmi. V splošnem kaosu je Donno padel na tla, s seje pa so ga odpeljali v vozičku. Kot je kasneje pojasnil za medije, je med prerivanjem prejel močan udarec v prsni koš, prav tako so ga politični nasprotniki večkrat brcnili, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

To še ni bilo vse ...

Kot piše tržaški Primorski dnevnik, so poslanci Lige med razpravo poskrbeli za še en incident. Domenico Furgiuele, poslanec Lige iz Kalabrije, je namreč v znak nasprotovanja opozicijskemu petju antifašistične pesmi Bella ciao proti njim pokazal roke, prekrižane v znak italijanske enote nacističnih kolaborantov X Mas. Zaradi tega ga je predsednik zbornice Lorenzo Fontana izključil, Furgiuele pa se je branil, češ da je s prekrižanimi rokami zgolj izražal svoje nestrinjanje s pesmijo, ki »je ne priznava«.

Predlog zakona, ki je zanetil aktualni spor, italijanskim deželam brez posebnega statusa podeljuje pristojnosti na številnih področjih, ki so bila doslej v rokah države. Med njimi so zdravstvo, izobraževanje, šport, okolje, energija, promet, kultura in zunanja trgovina. Dežele bodo lahko zase obdržale tudi večji del dohodnine in davka na dodano vrednost.

Revnejše dežele na jugu Italije se bojijo, da bodo zaradi reforme iz državne blagajne dobivale manj sredstev kot doslej, saj bodo v prihodnje vse bolj odvisne od lastnih virov, s čimer bi ta območja še dodatno zaostala za tradicionalno bolj razvitim severom.

Diferencirana avtonomija je ena glavnih točk programa desne Lige, druge najmočnejše stranke v vladi Giorgie Meloni.