V Argentini pred sezono virusa denga hudo pomanjkanje repelentov

Argentina se v sezoni virusa denga sooča s pomanjkanjem repelentov proti žuželkam, poroča BBC. Denga je virus, ki ga prenašajo komarji in povzroča resno bolezen, celo smrt. Cepivo proti dengi je bilo sicer že razvito, vendar je njegovo uvajanje še v zgodnjih fazah, zato se večina ljudi vedno zanaša na preventivne ukrepe za zaščito pred virusom.

Prebivalci Argentine poročajo, da je v državi skoraj nemogoče kupiti repelent. Številni supermarketi in lekarne imajo napise »brez repelenta« in na redkih mestih, kjer je še na voljo, zlasti na spletu, so cene poskočile v nebo. Zaloge so se začele zmanjševati že marca.

Vlada je težavo pripisala ozkemu grlu v dobavi, ki da ga bodo odpravili v prihodnjih dneh. Eden izmed proizvajalcev omenjene zaščite pred insekti je za BBC dejal, da je težava nastala zaradi napačnih napovedi o prodaji.

Minister za zdravje Mario Russo je za Radio Continental povedal, da gre za »težavo v razliki med ponudbo in povpraševanjem«.

Denga je najpogostejša v tropskem in subtropskem podnebju, njeni simptomi pa vključujejo visoko vročino, hude glavobole, otekle žleze in izpuščaje.

Argentinsko ministrstvo za zdravje je v soboto sporočilo, da so v državi do leta 2024 obravnavali 163.419 primerov mrzlice denga in da so bile smrti potrjene v vseh starostnih skupinah – z najvišjo stopnjo umrljivosti med starejšimi od 80 let.

Ministrstvo prebivalcem svetuje, naj se zaščitijo pred piki komarjev in uporabljajo repelente ter poiščejo zdravniško pomoč, če se pojavijo simptomi bolezni.