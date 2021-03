V Avstraliji množične evakuacije zaradi poplav

Avstralija se sooča s katastrofalnimi poplavami. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Nekaterim je vodovje odrezalo evakuacijske poti. FOTO: TV Reuters

Potem ko je avstralska oblast zaradi ogrožajočih poplav v nedeljo sredi noči po lokalnem času odredila evakuacijo prebivalcev nižinskih predelov severozahodnega dela Sydneyja, prestolnice zvezne države Novi Južni Wales, dež še kar ne ponehal. Avstraliji grozijo najhujše poplave v zadnjih šestih desetletjih. Več deset lokalnih skupnosti je bilo razglašenih za območja naravne katastrofe.Močan dež nepretrgoma pada že tri dni, vremenske prognoze napovedujejo slabo vreme še do srede. V soboto je prvič v zadnjih 30 letih začel preplavljati jez Warragamba v zaledju Sydneyja, ki predstavlja glavni vir pitne vode za mesto. Nedelja je bila v Sydneyju najbolj moker dan v letu, zapadlo je 111 milimetrov dežja, v nekaterih okoliških regijah pa so v zadnjih šestih dneh imeli 900 milimetrov padavin, kar je več kot trikratnik marčnega povprečja, poroča Reuters.Zaradi poplavljanja rek so evakuirali že več kot 18.000 ljudi, mnogi pa so bili obveščeni prepozno, ko so jim vode že poplavile pot za pobeg, poroča Al Džazira. Najbolj ogrožene rešujejo s helikopterji.Naraslo vodovje je odneslo številna vozila, domače živali pa tudi hiše, ceste in mostove. Poročajo tudi o zemeljskih plazovih, ki jih je sprožilo deževje. Poplavljati je začelo tudi v sosednji zvezni državi Queensland. O žrtvah še ne poročajo.Prejšnje leto se je v istem obdobju Avstralija soočala z izjemno sušo, ki je povzročila obširne požare.Avstralski minister za kmetijstvoje situacijo opisal kot »potencialno zelo nevarno« in opozoril, da bi lahko v prihodnjem dnevu ali dveh poplave ogrozile več kot 50.000 ljudi.